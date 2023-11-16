https://ria.ru/20231116/okhotniki-1909729740.html

Охотники предложили фон дер Ляйен разобраться с убийцей ее пони, пишут СМИ

Охотники предложили фон дер Ляйен разобраться с убийцей ее пони, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2023

Охотники предложили фон дер Ляйен разобраться с убийцей ее пони, пишут СМИ

Европейская федерация охоты и охраны природы потребовала от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен пересмотреть правила отстрела волков, написала обозреватель Politico... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:56

2023-11-16T04:56

2023-11-16T13:06

в мире

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Европейская федерация охоты и охраны природы потребовала от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен пересмотреть правила отстрела волков, написала обозреватель Politico Луиза Гийо.В сентябре фон дер Ляйен призвала к "переоценке статуса защиты волков" после того, как в прошлом году хищник "убил ее любимую пони"."Теперь мы просим вас как можно скорее перейти к следующему шагу, чтобы внедрить практические решения, которые обеспечат создание должных структур контроля для обеспечения сосуществования", — заявили европейские охотники.Журналистка отметила, что экологические группы выступают против этого предложения.Сейчас крупные хищники в Евросоюзе находятся под строгой охраной, их отстрел разрешен лишь при определенных обстоятельствах: когда животное представляет опасность для людей и домашнего скота, уточнили в материале.

https://ria.ru/20231115/napadenie-1909616316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия