https://ria.ru/20231116/okhotniki-1909729740.html
Охотники предложили фон дер Ляйен разобраться с убийцей ее пони, пишут СМИ
Охотники предложили фон дер Ляйен разобраться с убийцей ее пони, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2023
Охотники предложили фон дер Ляйен разобраться с убийцей ее пони, пишут СМИ
Европейская федерация охоты и охраны природы потребовала от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен пересмотреть правила отстрела волков, написала обозреватель Politico... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:56
2023-11-16T04:56
2023-11-16T13:06
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Европейская федерация охоты и охраны природы потребовала от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен пересмотреть правила отстрела волков, написала обозреватель Politico Луиза Гийо.В сентябре фон дер Ляйен призвала к "переоценке статуса защиты волков" после того, как в прошлом году хищник "убил ее любимую пони"."Теперь мы просим вас как можно скорее перейти к следующему шагу, чтобы внедрить практические решения, которые обеспечат создание должных структур контроля для обеспечения сосуществования", — заявили европейские охотники.Журналистка отметила, что экологические группы выступают против этого предложения.Сейчас крупные хищники в Евросоюзе находятся под строгой охраной, их отстрел разрешен лишь при определенных обстоятельствах: когда животное представляет опасность для людей и домашнего скота, уточнили в материале.
https://ria.ru/20231115/napadenie-1909616316.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Охотники предложили фон дер Ляйен разобраться с убийцей ее пони, пишут СМИ
Politico: охотники призвали фон дер Ляйен изменить правила отстрела волков