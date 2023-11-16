Рейтинг@Mail.ru
Охотники предложили фон дер Ляйен разобраться с убийцей ее пони, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:56 16.11.2023 (обновлено: 13:06 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/okhotniki-1909729740.html
Охотники предложили фон дер Ляйен разобраться с убийцей ее пони, пишут СМИ
Охотники предложили фон дер Ляйен разобраться с убийцей ее пони, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2023
Охотники предложили фон дер Ляйен разобраться с убийцей ее пони, пишут СМИ
Европейская федерация охоты и охраны природы потребовала от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен пересмотреть правила отстрела волков, написала обозреватель Politico... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:56
2023-11-16T13:06
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814132945_0:503:2033:1646_1920x0_80_0_0_d56d91f2bec3dcd5f23b2ca1985bf4a9.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Европейская федерация охоты и охраны природы потребовала от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен пересмотреть правила отстрела волков, написала обозреватель Politico Луиза Гийо.В сентябре фон дер Ляйен призвала к "переоценке статуса защиты волков" после того, как в прошлом году хищник "убил ее любимую пони"."Теперь мы просим вас как можно скорее перейти к следующему шагу, чтобы внедрить практические решения, которые обеспечат создание должных структур контроля для обеспечения сосуществования", — заявили европейские охотники.Журналистка отметила, что экологические группы выступают против этого предложения.Сейчас крупные хищники в Евросоюзе находятся под строгой охраной, их отстрел разрешен лишь при определенных обстоятельствах: когда животное представляет опасность для людей и домашнего скота, уточнили в материале.
https://ria.ru/20231115/napadenie-1909616316.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814132945_0:312:2033:1836_1920x0_80_0_0_9990f34e7eef2a5eec0526041621fbdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Охотники предложили фон дер Ляйен разобраться с убийцей ее пони, пишут СМИ

Politico: охотники призвали фон дер Ляйен изменить правила отстрела волков

Скриншот публикации Урсулы фон дер Ляйен в социальной сети
Скриншот публикации Урсулы фон дер Ляйен в социальной сети
Скриншот публикации Урсулы фон дер Ляйен в социальной сети. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Европейская федерация охоты и охраны природы потребовала от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен пересмотреть правила отстрела волков, написала обозреватель Politico Луиза Гийо.
В сентябре фон дер Ляйен призвала к "переоценке статуса защиты волков" после того, как в прошлом году хищник "убил ее любимую пони".
«
"Теперь мы просим вас как можно скорее перейти к следующему шагу, чтобы внедрить практические решения, которые обеспечат создание должных структур контроля для обеспечения сосуществования", — заявили европейские охотники.
Журналистка отметила, что экологические группы выступают против этого предложения.
Сейчас крупные хищники в Евросоюзе находятся под строгой охраной, их отстрел разрешен лишь при определенных обстоятельствах: когда животное представляет опасность для людей и домашнего скота, уточнили в материале.
Медведь - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В Польше медведь напал на экологического активиста
15 ноября, 15:45
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала