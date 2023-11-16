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ВСУ выпустили пять снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:46 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/obstrely-1909714793.html
ВСУ выпустили пять снарядов по территории ДНР
ВСУ выпустили пять снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 16.11.2023
ВСУ выпустили пять снарядов по территории ДНР
Украинские войска выпустили пять снарядов разного калибра по Горловке и Макеевке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T00:46
2023-11-16T00:46
специальная военная операция на украине
горловка
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
нато
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов разного калибра по Горловке и Макеевке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра... 21.30 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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горловка, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия, Происшествия
ВСУ выпустили пять снарядов по территории ДНР

СЦКК: украинские войска выпустили пять снарядов по территории ДНР

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов разного калибра по Горловке и Макеевке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра... 21.30 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 22:35
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОРоссияПроисшествия
 
 
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