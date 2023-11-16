https://ria.ru/20231116/obstrely-1909714518.html
ВСУ 60 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 60 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.11.2023
ВСУ 60 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 192 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T00:44
2023-11-16T00:44
2023-11-16T00:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893872806_0:412:960:952_1920x0_80_0_0_f8cc1f19825d32bdc6bf16f14f2d5c86.jpg
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 192 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 192 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Макеевка, Гольмовский и Ясиноватский район. Поступали сведения о гибели одного мирного жителя и ранениях четверых гражданских лиц. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 11 обстрелов.
https://ria.ru/20231115/vzryvy-1909705440.html
донецкая народная республика
украина
донецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893872806_0:328:960:1048_1920x0_80_0_0_e185ec615da7d82f742e22c71b4f239c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 60 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР