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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:36 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/obstrel-1909953397.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 16.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:36
2023-11-16T20:36
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска в 19.05 выпустили еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горловку

СЦКК ДНР: украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, украинские войска в 19.05 выпустили еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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