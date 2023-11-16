https://ria.ru/20231116/obstrel-1909913513.html
При обстреле Донецка погибла мирная жительница
При обстреле Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 16.11.2023
При обстреле Донецка погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:26
2023-11-16T18:26
2023-11-16T19:13
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Кировского района поселка Абакумова (дачный кооператив "Абакумовец") погибла женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.Как передает корреспондент РИА Новости, женщина погибла, когда работала в своем огороде, разрушен ее дом."Было три прилета - здесь, немного дальше и по соседнему участку... Она хорошо меня знала, мою семью... Только хорошие отзывы о ней. Буквально виделись недавно, я ехал с работы, а она ехала сюда", - рассказал местный житель.Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по этому райну не менее четырех снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Донецка погибла мирная жительница
Кулемзин: при обстреле Донецка погибла мирная жительница