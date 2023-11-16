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При обстреле Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 16.11.2023
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18:26 16.11.2023 (обновлено: 19:13 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/obstrel-1909913513.html
При обстреле Донецка погибла мирная жительница
При обстреле Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 16.11.2023
При обстреле Донецка погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:26
2023-11-16T19:13
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Кировского района поселка Абакумова (дачный кооператив "Абакумовец") погибла женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.Как передает корреспондент РИА Новости, женщина погибла, когда работала в своем огороде, разрушен ее дом."Было три прилета - здесь, немного дальше и по соседнему участку... Она хорошо меня знала, мою семью... Только хорошие отзывы о ней. Буквально виделись недавно, я ехал с работы, а она ехала сюда", - рассказал местный житель.Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по этому райну не менее четырех снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Донецка погибла мирная жительница

Кулемзин: при обстреле Донецка погибла мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Кировского района поселка Абакумова (дачный кооператив "Абакумовец") погибла женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
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Как передает корреспондент РИА Новости, женщина погибла, когда работала в своем огороде, разрушен ее дом.
"Было три прилета - здесь, немного дальше и по соседнему участку... Она хорошо меня знала, мою семью... Только хорошие отзывы о ней. Буквально виделись недавно, я ехал с работы, а она ехала сюда", - рассказал местный житель.
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Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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