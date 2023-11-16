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Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/obstrel-1909819462.html
Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР - РИА Новости, 16.11.2023
Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР
Украинские войска за два часа обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив в общей сложности двадцать три снаряда калибра 155 и 152 миллиметра,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:40
2023-11-16T13:40
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив в общей сложности двадцать три снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в 11.35 и 12.25 обстреляли Никитовский район Горловки семью снарядами калибра 152 миллиметра, а с 12.30 за последующие сорок минут было выпущено двенадцать снарядов "натовского" калибра по Петровскому, Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909227229.html
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донецк
горловка
донецкая народная республика
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донецк, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР

СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили 23 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив в общей сложности двадцать три снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что в 11.35 и 12.25 обстреляли Никитовский район Горловки семью снарядами калибра 152 миллиметра, а с 12.30 за последующие сорок минут было выпущено двенадцать снарядов "натовского" калибра по Петровскому, Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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