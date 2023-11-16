https://ria.ru/20231116/obstrel-1909819462.html

Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР - РИА Новости, 16.11.2023

Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР

Украинские войска за два часа обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив в общей сложности двадцать три снаряда калибра 155 и 152 миллиметра,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:40

2023-11-16T13:40

2023-11-16T13:40

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив в общей сложности двадцать три снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в 11.35 и 12.25 обстреляли Никитовский район Горловки семью снарядами калибра 152 миллиметра, а с 12.30 за последующие сорок минут было выпущено двенадцать снарядов "натовского" калибра по Петровскому, Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909227229.html

https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, происшествия