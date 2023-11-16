Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР
СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили 23 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив в общей сложности двадцать три снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в 11.35 и 12.25 обстреляли Никитовский район Горловки семью снарядами калибра 152 миллиметра, а с 12.30 за последующие сорок минут было выпущено двенадцать снарядов "натовского" калибра по Петровскому, Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.