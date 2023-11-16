Рейтинг@Mail.ru
Губернатор раскрыл подробности осмотра обрушившейся части дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 16.11.2023 (обновлено: 22:09 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909961055.html
Губернатор раскрыл подробности осмотра обрушившейся части дома в Астрахани
Губернатор раскрыл подробности осмотра обрушившейся части дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023
Губернатор раскрыл подробности осмотра обрушившейся части дома в Астрахани
Одна из квартир обрушившегося дома в Астрахани, жильцов которой искали, оказалась пустой, новой информации по пострадавшим нет, сообщил губернатор региона Игорь РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T21:22
2023-11-16T22:09
обрушение дома в астрахани
астрахань
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909938177_0:223:1280:943_1920x0_80_0_0_c27de9c2929ee10227679bf926dce169.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Одна из квартир обрушившегося дома в Астрахани, жильцов которой искали, оказалась пустой, новой информации по пострадавшим нет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Ранее Бабушкин сообщал, что после обрушения дома ведутся поиски жильцов двух квартир - 46 и 56."Работы по разбору завалов продолжаются. Новой информации по пострадавшим нет. По информации оперативного штаба, 56 квартира была пустой", - написал глава региона в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-16T21:22
true
PT1M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909938177_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3889b439be160c2ffdab96afb6444e67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обрушение дома в астрахани, астрахань, происшествия
Обрушение дома в Астрахани, Астрахань, Происшествия
Губернатор раскрыл подробности осмотра обрушившейся части дома в Астрахани

Квартира в обрушившемся доме в Астрахани, жильцов которой искали, была пустой

© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской областиСотрудники МЧС РФ у жилого пятиэтажного дома в Астрахани
Сотрудники МЧС РФ у жилого пятиэтажного дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской области
Сотрудники МЧС РФ у жилого пятиэтажного дома в Астрахани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Одна из квартир обрушившегося дома в Астрахани, жильцов которой искали, оказалась пустой, новой информации по пострадавшим нет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Ранее Бабушкин сообщал, что после обрушения дома ведутся поиски жильцов двух квартир - 46 и 56.
"Работы по разбору завалов продолжаются. Новой информации по пострадавшим нет. По информации оперативного штаба, 56 квартира была пустой", - написал глава региона в Telegram-канале.
Сотрудники МЧС России у жилого пятиэтажного дома в Астрахани, у которого обрушились два подъезда - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Случаи обрушения жилых домов в России в 2021-2023 годах
Вчера, 20:24
 
Обрушение дома в АстраханиАстраханьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала