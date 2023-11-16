https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909961055.html
Губернатор раскрыл подробности осмотра обрушившейся части дома в Астрахани
Губернатор раскрыл подробности осмотра обрушившейся части дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023
Губернатор раскрыл подробности осмотра обрушившейся части дома в Астрахани
Одна из квартир обрушившегося дома в Астрахани, жильцов которой искали, оказалась пустой, новой информации по пострадавшим нет, сообщил губернатор региона Игорь РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T21:22
2023-11-16T21:22
2023-11-16T22:09
обрушение дома в астрахани
астрахань
происшествия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Одна из квартир обрушившегося дома в Астрахани, жильцов которой искали, оказалась пустой, новой информации по пострадавшим нет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Ранее Бабушкин сообщал, что после обрушения дома ведутся поиски жильцов двух квартир - 46 и 56."Работы по разбору завалов продолжаются. Новой информации по пострадавшим нет. По информации оперативного штаба, 56 квартира была пустой", - написал глава региона в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-16T21:22
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РИА Новости
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обрушение дома в астрахани, астрахань, происшествия
Обрушение дома в Астрахани, Астрахань, Происшествия
Губернатор раскрыл подробности осмотра обрушившейся части дома в Астрахани
Квартира в обрушившемся доме в Астрахани, жильцов которой искали, была пустой