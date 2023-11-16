https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909961055.html

Губернатор раскрыл подробности осмотра обрушившейся части дома в Астрахани

Губернатор раскрыл подробности осмотра обрушившейся части дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023

Губернатор раскрыл подробности осмотра обрушившейся части дома в Астрахани

Одна из квартир обрушившегося дома в Астрахани, жильцов которой искали, оказалась пустой, новой информации по пострадавшим нет, сообщил губернатор региона Игорь РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T21:22

2023-11-16T21:22

2023-11-16T22:09

обрушение дома в астрахани

астрахань

происшествия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Одна из квартир обрушившегося дома в Астрахани, жильцов которой искали, оказалась пустой, новой информации по пострадавшим нет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Ранее Бабушкин сообщал, что после обрушения дома ведутся поиски жильцов двух квартир - 46 и 56."Работы по разбору завалов продолжаются. Новой информации по пострадавшим нет. По информации оперативного штаба, 56 квартира была пустой", - написал глава региона в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

астрахань

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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани 2023-11-16T21:22 true PT1M17S

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обрушение дома в астрахани, астрахань, происшествия