https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909958310.html
Следователи в Астрахани опрашивают жильцов частично обрушившегося дома
Следователи в Астрахани опрашивают жильцов частично обрушившегося дома - РИА Новости, 16.11.2023
Следователи в Астрахани опрашивают жильцов частично обрушившегося дома
Следователи опрашивают жильцов дома, который частично обрушился в Астрахани, об обстоятельствах произошедшего, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:59
2023-11-16T20:59
2023-11-16T20:59
происшествия
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астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение дома в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Следователи опрашивают жильцов дома, который частично обрушился в Астрахани, об обстоятельствах произошедшего, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по области. "На месте следователи ведут опрос жильцов дома об обстоятельствах произошедшего", - сказал он, добавив, что причина ЧП еще устанавливается. Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань , Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным губернатора, одна женщина погибла, ведутся поиски жильцов двух квартир.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
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Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение дома в Астрахани, Жилье
Следователи в Астрахани опрашивают жильцов частично обрушившегося дома
Следователи в Астрахани опрашивают жильцов дома, где обрушились два подъезда