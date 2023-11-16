https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909958310.html

Следователи в Астрахани опрашивают жильцов частично обрушившегося дома

Следователи в Астрахани опрашивают жильцов частично обрушившегося дома - РИА Новости, 16.11.2023

Следователи в Астрахани опрашивают жильцов частично обрушившегося дома

Следователи опрашивают жильцов дома, который частично обрушился в Астрахани, об обстоятельствах произошедшего, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:59

2023-11-16T20:59

2023-11-16T20:59

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение дома в астрахани

жилье

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Следователи опрашивают жильцов дома, который частично обрушился в Астрахани, об обстоятельствах произошедшего, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по области. "На месте следователи ведут опрос жильцов дома об обстоятельствах произошедшего", - сказал он, добавив, что причина ЧП еще устанавливается. Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань , Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным губернатора, одна женщина погибла, ведутся поиски жильцов двух квартир.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

астрахань

россия

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, россия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение дома в астрахани, жилье