https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909952058.html

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за происшествия в Астрахани

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за происшествия в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за происшествия в Астрахани

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в связи с обрушением подъездов жилого пятиэтажного дома в Астрахани,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:27

2023-11-16T20:27

2023-11-16T20:43

происшествия

астрахань

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение дома в астрахани

россия

астраханская область

александр бастрыкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в связи с обрушением подъездов жилого пятиэтажного дома в Астрахани, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в связи с происшествием в Астрахани", - говорится в сообщении.Кроме того, в Астрахань направлены следователи-криминалисты центрального аппарата и сотрудники Судебно-экспертного центра СК РФ, добавили в ведомстве.Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным губернатора, одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

астрахань

россия

астраханская область

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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани 2023-11-16T20:27 true PT1M17S

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происшествия, астрахань, следственный комитет россии (ск рф), обрушение дома в астрахани, россия, астраханская область, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)