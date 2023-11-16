https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909925208.html
На месте обрушения части дома в Астрахани работают медики
На месте обрушения части дома в Астрахани работают медики - РИА Новости, 16.11.2023
На месте обрушения части дома в Астрахани работают медики
Медики работают на месте обрушения в Астрахани, в двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших, заявил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:53
2023-11-16T18:53
2023-11-16T18:57
происшествия
обрушение дома в астрахани
астрахань
россия
астраханская область
алексей кузнецов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Медики работают на месте обрушения в Астрахани, в двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома."На месте обрушения в Астрахани работают медики, дежурят бригады скорой медицинской помощи. В двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших, оснащенные всем необходимым", - сказал Кузнецов.По его словам, координацию оказания медицинской помощи пострадавшим по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко будет осуществлять Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-16T18:53
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происшествия, обрушение дома в астрахани, астрахань, россия, астраханская область, алексей кузнецов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Обрушение дома в Астрахани, Астрахань, Россия, Астраханская область, Алексей Кузнецов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На месте обрушения части дома в Астрахани работают медики
Минздрав: на месте обрушения двух подъездов дома в Астрахани работают медики