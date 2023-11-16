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На месте обрушения подъездов в доме в Астрахани объявили минуту тишины
На месте обрушения подъездов в доме в Астрахани объявили минуту тишины - РИА Новости, 16.11.2023
На месте обрушения подъездов в доме в Астрахани объявили минуту тишины
На месте обрушения подъездов в доме в Астрахани объявлена минута тишины, сообщает краевое ГУ МЧС. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:43
2023-11-16T18:43
2023-11-16T18:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
происшествия
обрушение дома в астрахани
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. На месте обрушения подъездов в доме в Астрахани объявлена минута тишины, сообщает краевое ГУ МЧС."На месте происшествия объявлена минута тишины", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале.По уточненным данным ведомства, еще до обрушения здание самостоятельно покинули 213 человек, в том числе 37 детей.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, происшествия, обрушение дома в астрахани
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Астрахань, Происшествия, Обрушение дома в Астрахани
На месте обрушения подъездов в доме в Астрахани объявили минуту тишины
МЧС: на месте обрушения подъездов в доме в Астрахани объявили минуту тишины