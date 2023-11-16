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На месте обрушения подъездов в доме в Астрахани объявили минуту тишины

На месте обрушения подъездов в доме в Астрахани объявили минуту тишины - РИА Новости, 16.11.2023

На месте обрушения подъездов в доме в Астрахани объявили минуту тишины

На месте обрушения подъездов в доме в Астрахани объявлена минута тишины, сообщает краевое ГУ МЧС. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:43

2023-11-16T18:43

2023-11-16T18:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астрахань

происшествия

обрушение дома в астрахани

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. На месте обрушения подъездов в доме в Астрахани объявлена минута тишины, сообщает краевое ГУ МЧС."На месте происшествия объявлена минута тишины", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале.По уточненным данным ведомства, еще до обрушения здание самостоятельно покинули 213 человек, в том числе 37 детей.

астрахань

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, происшествия, обрушение дома в астрахани