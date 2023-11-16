https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909913386.html

Горячую линию создали для жителей частично обрушившегося дома в Астрахани

Горячую линию создали для жителей частично обрушившегося дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023

Горячую линию создали для жителей частично обрушившегося дома в Астрахани

Горячая линия создана для жителей частично обрушившегося дома в Астрахани на Привокзальной площади, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:26

2023-11-16T18:26

2023-11-16T18:51

астрахань

обрушение дома в астрахани

происшествия

игорь бабушкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости. Горячая линия создана для жителей частично обрушившегося дома в Астрахани на Привокзальной площади, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале."Для жителей создана Горячая линия 24-07-07", - говорится в сообщении. Губернатор также уточнил, что аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала, а жители обрушившегося дома обеспечиваются горячим питанием и водой.Ранее стало известно, что в Астрахани на Привокзальной площади обрушилась часть жилого дома. Информация о пострадавших и причины происшествия уточняются.

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани 2023-11-16T18:26 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астрахань, обрушение дома в астрахани, происшествия, игорь бабушкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)