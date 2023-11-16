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Горячую линию создали для жителей частично обрушившегося дома в Астрахани
Горячую линию создали для жителей частично обрушившегося дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023
Горячую линию создали для жителей частично обрушившегося дома в Астрахани
Горячая линия создана для жителей частично обрушившегося дома в Астрахани на Привокзальной площади, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:26
2023-11-16T18:26
2023-11-16T18:51
астрахань
обрушение дома в астрахани
происшествия
игорь бабушкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости. Горячая линия создана для жителей частично обрушившегося дома в Астрахани на Привокзальной площади, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале."Для жителей создана Горячая линия 24-07-07", - говорится в сообщении. Губернатор также уточнил, что аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала, а жители обрушившегося дома обеспечиваются горячим питанием и водой.Ранее стало известно, что в Астрахани на Привокзальной площади обрушилась часть жилого дома. Информация о пострадавших и причины происшествия уточняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-16T18:26
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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астрахань, обрушение дома в астрахани, происшествия, игорь бабушкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Астрахань, Обрушение дома в Астрахани, Происшествия, Игорь Бабушкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Горячую линию создали для жителей частично обрушившегося дома в Астрахани
Горячую линию создали для жителей частично обрушившегося дома в Астрахани