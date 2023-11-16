https://ria.ru/20231116/neft-1909895991.html

Цена нефти марки Brent упала ниже 79 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent упала ниже 79 долларов за баррель - РИА Новости, 16.11.2023

Цена нефти марки Brent упала ниже 79 долларов за баррель

Мировые цены на нефть к вечеру четверга ускорили темпы падения примерно до 3%, стоимость барреля Brent впервые с 20 июля опустилась ниже 79, а WTI - ниже 75... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:37

2023-11-16T17:37

2023-11-16T18:54

экономика

цены на нефть

brent

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть к вечеру четверга ускорили темпы падения примерно до 3%, стоимость барреля Brent впервые с 20 июля опустилась ниже 79, а WTI - ниже 75 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.56 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,19%, до 78,6 доллара за баррель, декабрьских фьючерсы на WTI - на 3,47%, до 73,98 доллара. Показатели опустились ниже 79 и 75 долларов за баррель соответственно впервые с 20 июля.Инвесторы могли так отреагировать на выход макростатистики. Так, минутами ранее были опубликованы данные об объеме промышленного производства в стране. По итогам октября показатель сократился на 0,6% в месячном выражении, в то время как аналитики прогнозировали снижение лишь на 0,3%.Сохраняют свое влияние и вчерашние данные о запасах нефти в США, следует из комментариев экспертов. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны известило о динамике запасов сразу за две недели, завершившиеся 3 и 11 ноября, по итогам которых коммерческие запасы нефти в стране выросли на 17,5 миллиона баррелей."Отчет EIA привел в движение возобновление слабости, которая беспокоила рынок в последнее время, поскольку фундаментальные факторы начали ослабевать", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen).

https://ria.ru/20231115/vvp-1909677753.html

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экономика, цены на нефть, brent