Бочкарев: семь автомобильных мостов откроют в Москве к 2026 году
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Недвижимость. В Москве к 2026 году планируется завершить строительство семи автомобильных мостов, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
«
"На протяжении многих лет реки разрезали городскую ткань, вынуждая пешеходов и автомобилистов совершать перепробеги в поисках переправы. Мы системно решаем этот вопрос – с 2011 до 2023 года было открыто несколько десятков мостов через разные реки, а с начала этого года завершили строительство еще трех таких сооружений", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
По словам заммэра, в настоящее время проектируется и возводится семь мостовых сооружений. "Строительство новых мостов позволит улучшить транспортную доступность десятков районов, обеспечить прямую связь между разными городскими магистралями, создав тем самым новые варианты маршрутов передвижения по городу", - подчеркнул Бочкарев.
В сообщении уточняется, что сейчас возводят мосты через реку Битца в рамках строительства южного направления Московского скоростного диаметра (МСД), через Москву-реку в створе Берегового проезда и в районе Мневниковской поймы в створе улицы Мясищева. Кроме того, два моста появятся в Новой Москве - через реки Сетунь и Сосенки. Также разрабатываются проекты мостов через реку Раменка в створе продления Мосфильмовской улицы и через Москву-реку вблизи Новозаводской улицы. Строительные работы по этим мостам планируется начать в конце этого года, а завершить до конца 2025 года.