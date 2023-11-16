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Бочкарев: семь автомобильных мостов откроют в Москве к 2026 году

Бочкарев: семь автомобильных мостов откроют в Москве к 2026 году - РИА Новости, 16.11.2023

Бочкарев: семь автомобильных мостов откроют в Москве к 2026 году

В Москве к 2026 году планируется завершить строительство семи автомобильных мостов, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:03

2023-11-16T11:03

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Недвижимость. В Москве к 2026 году планируется завершить строительство семи автомобильных мостов, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "На протяжении многих лет реки разрезали городскую ткань, вынуждая пешеходов и автомобилистов совершать перепробеги в поисках переправы. Мы системно решаем этот вопрос – с 2011 до 2023 года было открыто несколько десятков мостов через разные реки, а с начала этого года завершили строительство еще трех таких сооружений", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, в настоящее время проектируется и возводится семь мостовых сооружений. "Строительство новых мостов позволит улучшить транспортную доступность десятков районов, обеспечить прямую связь между разными городскими магистралями, создав тем самым новые варианты маршрутов передвижения по городу", - подчеркнул Бочкарев. В сообщении уточняется, что сейчас возводят мосты через реку Битца в рамках строительства южного направления Московского скоростного диаметра (МСД), через Москву-реку в створе Берегового проезда и в районе Мневниковской поймы в створе улицы Мясищева. Кроме того, два моста появятся в Новой Москве - через реки Сетунь и Сосенки. Также разрабатываются проекты мостов через реку Раменка в створе продления Мосфильмовской улицы и через Москву-реку вблизи Новозаводской улицы. Строительные работы по этим мостам планируется начать в конце этого года, а завершить до конца 2025 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, андрей бочкарев, городское хозяйство москвы, новая москва