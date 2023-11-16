https://ria.ru/20231116/moskva-1909752822.html

В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за похолодания

В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за похолодания - РИА Новости, 16.11.2023

В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за похолодания

Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:20

2023-11-16T09:20

2023-11-16T09:22

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общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, начиная с пятницы в ночные часы температура воздуха в столице может понизиться до минус 8-11 градусов. В дневные часы столбики термометров продолжат держаться на отрицательных отметках. В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях будет скорректирована в соответствии с действующим регламентом", - подчеркнул Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в зависимости от температуры наружного воздуха. "Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, петр бирюков, жкх