Рейтинг@Mail.ru
В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за похолодания - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:20 16.11.2023 (обновлено: 09:22 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/moskva-1909752822.html
В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за похолодания
В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за похолодания - РИА Новости, 16.11.2023
В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за похолодания
Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:20
2023-11-16T09:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151027/79/1510277967_0:157:5760:3397_1920x0_80_0_0_3ba8ca1eb687a650fbe18f5cbe8af06c.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, начиная с пятницы в ночные часы температура воздуха в столице может понизиться до минус 8-11 градусов. В дневные часы столбики термометров продолжат держаться на отрицательных отметках. В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях будет скорректирована в соответствии с действующим регламентом", - подчеркнул Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в зависимости от температуры наружного воздуха. "Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.
https://realty.ria.ru/20231110/otoplenie-1908560405.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151027/79/1510277967_640:0:5760:3840_1920x0_80_0_0_b7230a20d37bb210b9dd3735cff27022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, петр бирюков, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ
В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за похолодания

Бирюков: в системе отопления Москвы повышают температуру из-за похолодания

© Depositphotos.com / BelchonockОтопление в квартире
Отопление в квартире - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Depositphotos.com / Belchonock
Отопление в квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Согласно прогнозу синоптиков, начиная с пятницы в ночные часы температура воздуха в столице может понизиться до минус 8-11 градусов. В дневные часы столбики термометров продолжат держаться на отрицательных отметках. В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях будет скорректирована в соответствии с действующим регламентом", - подчеркнул Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в зависимости от температуры наружного воздуха.
"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.
Кошка у батареи - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Минстрой отклонил предложение о запуске отопления по голосованию жильцов
10 ноября, 09:12
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала