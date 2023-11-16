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Российские войска уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.11.2023
Российские войска уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 70 украинских военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:13
2023-11-16T14:13
2023-11-16T14:46
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 70 украинских военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 70 военнослужащих, два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Российские войска уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении
МО: ВС РФ уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении