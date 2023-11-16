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Российские войска уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 16.11.2023 (обновлено: 14:46 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/mo-1909827994.html
Российские войска уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.11.2023
Российские войска уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 70 украинских военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:13
2023-11-16T14:46
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 70 украинских военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 70 военнослужащих, два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Российские войска уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

МО: ВС РФ уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 70 украинских военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в четверг Минобороны РФ.
«
"На херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 70 военнослужащих, два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 ноября, 15:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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