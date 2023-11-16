https://ria.ru/20231116/missiya-1909836875.html
ЕС и Армения обсудили возможное расширение европейской миссии
ЕС и Армения обсудили возможное расширение европейской миссии - РИА Новости, 16.11.2023
ЕС и Армения обсудили возможное расширение европейской миссии
Дипломаты Евросоюза и Армении обсудили в Брюсселе в ходе очередного раунда двустороннего диалога по политике и безопасности возможное расширение гражданской... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:35
2023-11-16T14:35
2023-11-16T14:35
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Дипломаты Евросоюза и Армении обсудили в Брюсселе в ходе очередного раунда двустороннего диалога по политике и безопасности возможное расширение гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, в том числе привлечение третьих стран, говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы. "Стороны обсудили возможное расширение миссии, а также предоставление нелетальной помощи Армении через Европейский фонд мира", - говорится в сообщении. В европейской внешнеполитической службы также сообщили, что Армения приветствовала "готовность ЕС включить третьи страны в миссию". Евросоюз 20 февраля запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Изначально общее количество гражданского персонала миссии составляло около 100 человек, включая порядка 50 невооруженных наблюдателей. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".
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в мире, армения, азербайджан, евросоюз
В мире, Армения, Азербайджан, Евросоюз
ЕС и Армения обсудили возможное расширение европейской миссии
Армения обсудила с ЕС возможное расширение миссии на границе с Азербайджаном
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Дипломаты Евросоюза и Армении обсудили в Брюсселе в ходе очередного раунда двустороннего диалога по политике и безопасности возможное расширение гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, в том числе привлечение третьих стран, говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы.
"Стороны обсудили возможное расширение миссии, а также предоставление нелетальной помощи Армении через Европейский фонд мира", - говорится в сообщении.
В европейской внешнеполитической службы также сообщили, что Армения приветствовала "готовность ЕС включить третьи страны в миссию".
Евросоюз 20 февраля запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Изначально общее количество гражданского персонала миссии составляло около 100 человек, включая порядка 50 невооруженных наблюдателей.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила, что в Москве
видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".
Армения сообщила о переговорах с ЕС по поставкам нелетального оружия