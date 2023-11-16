https://ria.ru/20231116/mishustin-1909838039.html

В России выделят дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников

В России выделят дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников - РИА Новости, 16.11.2023

В России выделят дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников

Правительство направит дополнительные деньги на повышение зарплат бюджетников и социальные выплаты, сообщил премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:37

2023-11-16T14:37

2023-11-16T15:10

общество

россия

экономика

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1dec8bff8a04ccc5672ba1bf890d6be5.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Правительство направит дополнительные деньги на повышение зарплат бюджетников и социальные выплаты, сообщил премьер Михаил Мишустин."Сегодня мы дополнительно распределим еще более 5,5 миллиарда, и финансирование это поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом <...> майских указов президента", — сказал глава правительства.Кроме того, деньги пойдут на выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию ребенка.Мишустин напомнил, что президент поставил перед правительством задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере. За последние два месяца на эти цели уже выделили около 31 миллиарда рублей.В конце августа Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил следить за тем, чтобы рост зарплат работников бюджетной сферы был сопоставим с ростом в целом по экономике. Он напомнил, что в первом полугодии 2023-го размер оплаты труда в среднем по экономике в России увеличился на 4,2%.С 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей в России увеличили на 5,5%.

https://ria.ru/20231116/tsb-1909826666.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, экономика, михаил мишустин