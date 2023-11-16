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В России выделят дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников - РИА Новости, 16.11.2023
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14:37 16.11.2023 (обновлено: 15:10 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/mishustin-1909838039.html
В России выделят дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников
В России выделят дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников - РИА Новости, 16.11.2023
В России выделят дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников
Правительство направит дополнительные деньги на повышение зарплат бюджетников и социальные выплаты, сообщил премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:37
2023-11-16T15:10
общество
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Правительство направит дополнительные деньги на повышение зарплат бюджетников и социальные выплаты, сообщил премьер Михаил Мишустин.&quot;Сегодня мы дополнительно распределим еще более 5,5 миллиарда, и финансирование это поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом &lt;...&gt; майских указов президента&quot;, — сказал глава правительства.Кроме того, деньги пойдут на выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию ребенка.Мишустин напомнил, что президент поставил перед правительством задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере. За последние два месяца на эти цели уже выделили около 31 миллиарда рублей.В конце августа Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил следить за тем, чтобы рост зарплат работников бюджетной сферы был сопоставим с ростом в целом по экономике. Он напомнил, что в первом полугодии 2023-го размер оплаты труда в среднем по экономике в России увеличился на 4,2%.С 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей в России увеличили на 5,5%.
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общество, россия, экономика, михаил мишустин
Общество, Россия, Экономика, Михаил Мишустин
В России выделят дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников

Мишустин: правительство выделит 5,5 млрд рублей на зарплаты бюджетникам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Правительство направит дополнительные деньги на повышение зарплат бюджетников и социальные выплаты, сообщил премьер Михаил Мишустин.
«

"Сегодня мы дополнительно распределим еще более 5,5 миллиарда, и финансирование это поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом <...> майских указов президента", — сказал глава правительства.

Кроме того, деньги пойдут на выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию ребенка.
Мишустин напомнил, что президент поставил перед правительством задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере. За последние два месяца на эти цели уже выделили около 31 миллиарда рублей.
В конце августа Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил следить за тем, чтобы рост зарплат работников бюджетной сферы был сопоставим с ростом в целом по экономике. Он напомнил, что в первом полугодии 2023-го размер оплаты труда в среднем по экономике в России увеличился на 4,2%.
С 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей в России увеличили на 5,5%.
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