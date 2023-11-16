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Михайлов день 2023: какого числа праздник
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Религия
 
15:25 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/mikhaylov-1908393215.html
Михайлов день по православному календарю
Михайлов день 2023: какого числа праздник
Михайлов день по православному календарю
Православные верующие 21 ноября отмечают Михайлов день. В церковном календаре у этой даты более длинное название – Собор архистратига Михаила и прочих небесных... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:25
2023-11-16T15:25
религия
религиозные праздники
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Православные верующие 21 ноября отмечают Михайлов день. В церковном календаре у этой даты более длинное название – Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Об истории и традициях праздника и как его отметят в России в 2023 году – в материале РИА Новости.Михайлов день 2023Михайлов день – народное название большого праздника. В церковном календаре он именуется Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.Согласно христианскому учению, помимо видимого всем мира, есть еще и невидимый. Его населяют ангелы (в переводе с греческого — "вестники") — посланники божии и демоны (в русской традиции бесы).Главные же — архангелы, которых в Церкви именуют "высшими чинами". Самый известный из них — Михаил. Его считают предводителем всех ангелов и называют архистратигом, что в переводе с греческого означает "главнокомандующий".Когда отмечают праздникИз года в год дата праздника остается неизменной. В 2023-м, как и всегда, Михайлов день выпадает на 21 ноября.Общецерковным торжество стало в начале IV века. Его определили на восьмой день девятого месяца по юлианскому календарю. (в григорианском, по которому живет светский мир, дата сдвигается на 13 дней — 21 ноября). Почему именно так?В древности новый год начинался в марте, поэтому ноябрь был девятым по счету. А каждый месяц соответствовал одному из девяти ангельских чинов: серафимы, херувимы и так далее.А восьмое число месяца символизирует Собор всех Сил Небесных, который должен состояться в восьмой день Страшного суда.История праздника Михайлов деньО том, как архангел Михаил удостоился своего высокого звания, повествует предание. В начале времен Бог сотворил множество ангелов и установил между ними иерархию. Предводительствовал Денница — самый сильный, умный и красивый. Но он возгордился своим положением, перестал выполнять повеления и начал подстрекать остальных к бунту против Творца.Тогда один из ангелов, верных Создателю, громко возгласил: "Кто как Бог?" (по-еврейски "Ми ка Эль?") — и, поведя за собой остальных, низверг Денницу с небес. С тех пор того называют дьяволом или сатаной. А Михаил стал главнокомандующим – архистратигом – святого воинства.Поэтому на иконах его чаще всего изображают либо с копьем, либо с огненным мечом в руке. Но есть и другой вариант: в средневековой живописи нередко можно встретить Михаила, держащего чаши с весами.Этот образ основан на многочисленных раннехристианских апокрифах. В них он предстает не только как победитель лукавого, но и как судья на Страшном суде.Также в церковном предании сохранились свидетельства помощи Михаила простым людям. Самое известное событие произошло в городе Колоссы во Фригии (историческая область на западе Малой Азии). Некогда местный житель воздвиг там храм архистратигу — в благодарность за исцеление дочери в водах источника.В святилище более 60 лет служил пономарем подвижник Архипп Херотопский, обративший в христианство немало язычников. Однако идолопоклонники, питая злобу к святому, решили уничтожить церковь. Соединили две горные реки и направили русло в сторону здания. Архипп начал усиленно молиться Михаилу.И тот появился. Ударив жезлом по горе, открыл в ней широкую расселину. Туда и устремились воды, оставив все невредимым. Город с тех пор стал называться Хоны, что значит отверстие.Традиции и обычаиНа Руси праздник в честь архангела быстро полюбили и дали ему второе название — "Всеобщий день ангела". Поскольку Михаил — предводитель всех бесплотных Небесных сил, то со временем стали отмечать и их память.В Михайлов день верующие читают акафист Ангелу-хранителю, а также архистратигу Михаилу. Кроме того, им молятся на праздничной службе и поздравляют друг друга "с днем ангела" и "с днем архангела Михаила".Помимо христианских традиций, Михайлов день окружен многочисленными народными обычаями. Дело в том, что по времени он совпадал с окончанием сельскохозяйственных работ.В деревнях по этому поводу устраивали широкие застолья, которые иногда длились неделю. Пекли пироги с медом, варили особое михайловское пиво. Существовала даже поговорка: "Не мудрено, что пиво сварено. Мудрено, что не выпито".В некоторых регионах с языческих времен сохранилась традиция "задабривать Дворового" на праздник. В славянской мифологии его считали младшим братом Домового.Рано утром хозяйки выносили к дверям хлева или гумна большую чашу с пивным суслом, ставили ее у порога и приговаривали: 2Суседушка Дворовой! Не ходи со двора, не губи скотину! Не кажи лукавому пути-дороги!"Более смекалистые на всякий случай проводили во дворе дегтярную полосу — чтобы дух не покинул свое обиталище. Люди верили: если Дворового до Михайлова дня не ублажить, то он непременно уйдет, и в доме поселится лихо.Приметы и поверьяНа Руси считалось, что на праздник архангела Михаила зима полноценно вступала в свои права. В этот день было принято загонять скот в зимний двор, а также внимательно смотреть на знаки природы.Например, что если в Михайлов день снежно, то и Пасха будет в снегу. А если нет даже заморозка – жди теплую зиму. Об этом же свидетельствовал и густой туман поутру. А вот ясная погода в течение всего дня могла означать наступление скорых трескучих морозов.С особым трепетом Михайлова дня ждали девушки, мечтавшие о свадьбе. На праздник они шли в храм и покупали две свечи. Зажигали дома и трижды произносили: "Архангел Михаил, пошли мне жениха достойного, доброго, благопристойного". Потом тушили, скручивали вместе и клали под подушку. Считалось, что сон в эту ночь будет вещим и явит суженого.Что можно и нельзя делатьВообще Михайлов день считался последним, когда можно было играть свадьбы. Через неделю после торжества начинался длительный Рождественский пост. В этот период, согласно уставу, венчания не совершаются.С праздником на Руси было связано и немало запретов. Нельзя было в этот день колоть дрова, резать ножом и шить иглой. С чем связан такое предписание – доподлинно неизвестно.До наших дней дошел лишь один запрет – на тяжелый физический труд. Но это правило распространяется на все церковные праздники.При этом не возбраняется какая-либо простая работа, не мешающая молитвам и посещению храма, то же относится и к неотложным делам.
https://ria.ru/20211219/rozhdestvo-1764298961.html
https://ria.ru/20231014/pokrov-1902597885.html
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религиозные праздники
Религия, Религиозные праздники

Михайлов день по православному календарю

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМихайлов день
Михайлов день - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Оглавление
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Православные верующие 21 ноября отмечают Михайлов день. В церковном календаре у этой даты более длинное название – Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Об истории и традициях праздника и как его отметят в России в 2023 году – в материале РИА Новости.

Михайлов день 2023

Михайлов день – народное название большого праздника. В церковном календаре он именуется Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.
Согласно христианскому учению, помимо видимого всем мира, есть еще и невидимый. Его населяют ангелы (в переводе с греческого — "вестники") — посланники божии и демоны (в русской традиции бесы).
Главные же — архангелы, которых в Церкви именуют "высшими чинами". Самый известный из них — Михаил. Его считают предводителем всех ангелов и называют архистратигом, что в переводе с греческого означает "главнокомандующий".

Когда отмечают праздник

Из года в год дата праздника остается неизменной. В 2023-м, как и всегда, Михайлов день выпадает на 21 ноября.
Общецерковным торжество стало в начале IV века. Его определили на восьмой день девятого месяца по юлианскому календарю. (в григорианском, по которому живет светский мир, дата сдвигается на 13 дней — 21 ноября). Почему именно так?
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкМужчина в церкви Архангела Михаила в Грозном во время рождественского богослужения
Мужчина в церкви Архангела Михаила в Грозном во время рождественского богослужения - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Мужчина в церкви Архангела Михаила в Грозном во время рождественского богослужения
В древности новый год начинался в марте, поэтому ноябрь был девятым по счету. А каждый месяц соответствовал одному из девяти ангельских чинов: серафимы, херувимы и так далее.
А восьмое число месяца символизирует Собор всех Сил Небесных, который должен состояться в восьмой день Страшного суда.

История праздника Михайлов день

О том, как архангел Михаил удостоился своего высокого звания, повествует предание. В начале времен Бог сотворил множество ангелов и установил между ними иерархию. Предводительствовал Денница — самый сильный, умный и красивый. Но он возгордился своим положением, перестал выполнять повеления и начал подстрекать остальных к бунту против Творца.
Тогда один из ангелов, верных Создателю, громко возгласил: "Кто как Бог?" (по-еврейски "Ми ка Эль?") — и, поведя за собой остальных, низверг Денницу с небес. С тех пор того называют дьяволом или сатаной. А Михаил стал главнокомандующим – архистратигом – святого воинства.
Поэтому на иконах его чаще всего изображают либо с копьем, либо с огненным мечом в руке. Но есть и другой вариант: в средневековой живописи нередко можно встретить Михаила, держащего чаши с весами.
Женщина зажигает у свечи у иконы святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, где находится ковчег с его мощами - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
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Этот образ основан на многочисленных раннехристианских апокрифах. В них он предстает не только как победитель лукавого, но и как судья на Страшном суде.
Также в церковном предании сохранились свидетельства помощи Михаила простым людям. Самое известное событие произошло в городе Колоссы во Фригии (историческая область на западе Малой Азии). Некогда местный житель воздвиг там храм архистратигу — в благодарность за исцеление дочери в водах источника.
В святилище более 60 лет служил пономарем подвижник Архипп Херотопский, обративший в христианство немало язычников. Однако идолопоклонники, питая злобу к святому, решили уничтожить церковь. Соединили две горные реки и направили русло в сторону здания. Архипп начал усиленно молиться Михаилу.
И тот появился. Ударив жезлом по горе, открыл в ней широкую расселину. Туда и устремились воды, оставив все невредимым. Город с тех пор стал называться Хоны, что значит отверстие.

Традиции и обычаи

На Руси праздник в честь архангела быстро полюбили и дали ему второе название — "Всеобщий день ангела". Поскольку Михаил — предводитель всех бесплотных Небесных сил, то со временем стали отмечать и их память.
© Public domainКартина Рогира ван дер Вейдена "Архангел Михаил с весами"
Картина Рогира ван дер Вейдена Архангел Михаил с весами
© Public domain
Картина Рогира ван дер Вейдена "Архангел Михаил с весами"
В Михайлов день верующие читают акафист Ангелу-хранителю, а также архистратигу Михаилу. Кроме того, им молятся на праздничной службе и поздравляют друг друга "с днем ангела" и "с днем архангела Михаила".
Помимо христианских традиций, Михайлов день окружен многочисленными народными обычаями. Дело в том, что по времени он совпадал с окончанием сельскохозяйственных работ.
В деревнях по этому поводу устраивали широкие застолья, которые иногда длились неделю. Пекли пироги с медом, варили особое михайловское пиво. Существовала даже поговорка: "Не мудрено, что пиво сварено. Мудрено, что не выпито".
В некоторых регионах с языческих времен сохранилась традиция "задабривать Дворового" на праздник. В славянской мифологии его считали младшим братом Домового.
Рано утром хозяйки выносили к дверям хлева или гумна большую чашу с пивным суслом, ставили ее у порога и приговаривали: 2Суседушка Дворовой! Не ходи со двора, не губи скотину! Не кажи лукавому пути-дороги!"
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Более смекалистые на всякий случай проводили во дворе дегтярную полосу — чтобы дух не покинул свое обиталище. Люди верили: если Дворового до Михайлова дня не ублажить, то он непременно уйдет, и в доме поселится лихо.

Приметы и поверья

На Руси считалось, что на праздник архангела Михаила зима полноценно вступала в свои права. В этот день было принято загонять скот в зимний двор, а также внимательно смотреть на знаки природы.
Например, что если в Михайлов день снежно, то и Пасха будет в снегу. А если нет даже заморозка – жди теплую зиму. Об этом же свидетельствовал и густой туман поутру. А вот ясная погода в течение всего дня могла означать наступление скорых трескучих морозов.
С особым трепетом Михайлова дня ждали девушки, мечтавшие о свадьбе. На праздник они шли в храм и покупали две свечи. Зажигали дома и трижды произносили: "Архангел Михаил, пошли мне жениха достойного, доброго, благопристойного". Потом тушили, скручивали вместе и клали под подушку. Считалось, что сон в эту ночь будет вещим и явит суженого.

Что можно и нельзя делать

Вообще Михайлов день считался последним, когда можно было играть свадьбы. Через неделю после торжества начинался длительный Рождественский пост. В этот период, согласно уставу, венчания не совершаются.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкКрестный ход в честь Архангела Михаила у храма Архангела Михаила в поселке Чална Пряжинского района Республики Карелии. 21 ноября 2018
Крестный ход в честь Архангела Михаила у храма Архангела Михаила в поселке Чална Пряжинского района Республики Карелии. 21 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Крестный ход в честь Архангела Михаила у храма Архангела Михаила в поселке Чална Пряжинского района Республики Карелии. 21 ноября 2018
С праздником на Руси было связано и немало запретов. Нельзя было в этот день колоть дрова, резать ножом и шить иглой. С чем связан такое предписание – доподлинно неизвестно.
До наших дней дошел лишь один запрет – на тяжелый физический труд. Но это правило распространяется на все церковные праздники.
При этом не возбраняется какая-либо простая работа, не мешающая молитвам и посещению храма, то же относится и к неотложным делам.
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