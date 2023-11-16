https://ria.ru/20231116/mig-1909827464.html

Авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР

Авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР - РИА Новости, 16.11.2023

Авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР

Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:13

2023-11-16T14:13

2023-11-16T14:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

миг-29

безопасность

украина

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказал он.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, миг-29, безопасность, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр