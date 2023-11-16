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Авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР - РИА Новости, 16.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 16.11.2023 (обновлено: 14:14 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/mig-1909827464.html
Авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР
Авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР - РИА Новости, 16.11.2023
Авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР
Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:13
2023-11-16T14:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
миг-29
безопасность
украина
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказал он.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
донецкая народная республика
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, МиГ-29, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Ситуация в ДНР и ЛНР
Авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР

Минобороны: авиация сбила украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказал он.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМиГ-29БезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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