https://ria.ru/20231116/mig-1909827464.html
Авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР
Авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР - РИА Новости, 16.11.2023
Авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР
Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:13
2023-11-16T14:13
2023-11-16T14:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
миг-29
безопасность
украина
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказал он.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР
Минобороны: авиация сбила украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР