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Глава МИД Британии после Киева посетил Одессу, сообщили на Украине - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/mid-1909859067.html
Глава МИД Британии после Киева посетил Одессу, сообщили на Украине
Глава МИД Британии после Киева посетил Одессу, сообщили на Украине - РИА Новости, 16.11.2023
Глава МИД Британии после Киева посетил Одессу, сообщили на Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стал первым главой британской дипломатии, который посетил Одессу после начала СВО, говорится в сообщении на РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:48
2023-11-16T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
россия
одесса
дэвид кэмерон
владимир зеленский
андрей келин
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стал первым главой британской дипломатии, который посетил Одессу после начала СВО, говорится в сообщении на сайте правительства страны. "Министр иностранных дел посетил черноморский портовый город Одессу. Он стал первым министром правительства Великобритании, который сделал это с начала полномасштабного вторжения России", – сказано там. Ранее сообщалось, что Кэмэрон прибыл с визитом на Украину и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Они обсудили поставки оружия Украине и его совместное производство. Экс-премьер Великобритании консерватор Кэмерон в понедельник был назначен министром иностранных дел Соединенного Королевства. Пост премьера он занимал с 2010 по 2016 год. После неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС в 2016 году Кэмерон отказался от полномочий парламентария и ушел из политики. Как заявлял ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин, новый глава британского МИД будет следовать генеральной линии в отношении России и украинского кризиса. По его мнению, высказывания Кэмерона по отношению к России не были дружественными начиная с 2014 года.
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в мире, великобритания, россия, одесса, дэвид кэмерон, владимир зеленский, андрей келин, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Россия, Одесса, Дэвид Кэмерон, Владимир Зеленский, Андрей Келин, Евросоюз
Глава МИД Британии после Киева посетил Одессу, сообщили на Украине

МИД Украины: глава МИД Британии Кэмерон после Киева посетил Одессу

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стал первым главой британской дипломатии, который посетил Одессу после начала СВО, говорится в сообщении на сайте правительства страны.
«
"Министр иностранных дел посетил черноморский портовый город Одессу. Он стал первым министром правительства Великобритании, который сделал это с начала полномасштабного вторжения России", – сказано там.
Ранее сообщалось, что Кэмэрон прибыл с визитом на Украину и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Они обсудили поставки оружия Украине и его совместное производство.
Экс-премьер Великобритании консерватор Кэмерон в понедельник был назначен министром иностранных дел Соединенного Королевства. Пост премьера он занимал с 2010 по 2016 год. После неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС в 2016 году Кэмерон отказался от полномочий парламентария и ушел из политики. Как заявлял ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин, новый глава британского МИД будет следовать генеральной линии в отношении России и украинского кризиса. По его мнению, высказывания Кэмерона по отношению к России не были дружественными начиная с 2014 года.
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Биография Дэвида Кэмерона
13 ноября, 18:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияРоссияОдессаДэвид КэмеронВладимир ЗеленскийАндрей КелинЕвросоюз
 
 
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