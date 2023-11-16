https://ria.ru/20231116/mid-1909859067.html

Глава МИД Британии после Киева посетил Одессу, сообщили на Украине

Глава МИД Британии после Киева посетил Одессу, сообщили на Украине - РИА Новости, 16.11.2023

Глава МИД Британии после Киева посетил Одессу, сообщили на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стал первым главой британской дипломатии, который посетил Одессу после начала СВО, говорится в сообщении на РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:48

2023-11-16T15:48

2023-11-16T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

россия

одесса

дэвид кэмерон

владимир зеленский

андрей келин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909781328_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e133536017c751b00d22d2b83a28d1ea.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стал первым главой британской дипломатии, который посетил Одессу после начала СВО, говорится в сообщении на сайте правительства страны. "Министр иностранных дел посетил черноморский портовый город Одессу. Он стал первым министром правительства Великобритании, который сделал это с начала полномасштабного вторжения России", – сказано там. Ранее сообщалось, что Кэмэрон прибыл с визитом на Украину и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Они обсудили поставки оружия Украине и его совместное производство. Экс-премьер Великобритании консерватор Кэмерон в понедельник был назначен министром иностранных дел Соединенного Королевства. Пост премьера он занимал с 2010 по 2016 год. После неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС в 2016 году Кэмерон отказался от полномочий парламентария и ушел из политики. Как заявлял ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин, новый глава британского МИД будет следовать генеральной линии в отношении России и украинского кризиса. По его мнению, высказывания Кэмерона по отношению к России не были дружественными начиная с 2014 года.

https://ria.ru/20231113/kemeron-1909208313.html

великобритания

россия

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, россия, одесса, дэвид кэмерон, владимир зеленский, андрей келин, евросоюз