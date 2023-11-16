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Медведев рассказал, кто вызывает у него постоянное чувство гордости - РИА Новости, 16.11.2023
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16:21 16.11.2023 (обновлено: 16:22 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/medvedev-1909870427.html
Медведев рассказал, кто вызывает у него постоянное чувство гордости
Медведев рассказал, кто вызывает у него постоянное чувство гордости - РИА Новости, 16.11.2023
Медведев рассказал, кто вызывает у него постоянное чувство гордости
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что постоянное чувство гордости у него вызывают люди, которые живут в РФ: в самые сложные периоды в РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:21
2023-11-16T16:22
россия
дмитрий медведев
единая россия
молодая гвардия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что постоянное чувство гордости у него вызывают люди, которые живут в РФ: в самые сложные периоды в истории страны казалось, что сил не хватит, но каждый раз россияне преодолевали эти трудности. "Если что и вызывает у меня постоянное чувство гордости, так это только одно - наши люди. Я помню самые сложные периоды, которые мне довелось увидеть в истории нашей страны. И вот казалось периодически, что это такое испытание!.. Казалось, что не хватит духу, не хватит воли, силы не хватит в какой-то ситуации, но нет. Люди у нас очень сильные, и когда я смотрю, на вас, в том числе, на многих наших товарищей, которые сейчас находятся на новых территориях, а некоторые просто в окопах сидят, то действительно, испытываешь чувство гордости", - сказал Медведев на встрече с активистами" Молодой гвардии" по случаю 18-летия организации. Он добавил, что россияне способны преодолевать самые сложные ситуации.
https://ria.ru/20230322/gordost-1859705168.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, молодая гвардия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Молодая гвардия
Медведев рассказал, кто вызывает у него постоянное чувство гордости

Медведев: постоянное чувство гордости вызывают россияне

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что постоянное чувство гордости у него вызывают люди, которые живут в РФ: в самые сложные периоды в истории страны казалось, что сил не хватит, но каждый раз россияне преодолевали эти трудности.
«
"Если что и вызывает у меня постоянное чувство гордости, так это только одно - наши люди. Я помню самые сложные периоды, которые мне довелось увидеть в истории нашей страны. И вот казалось периодически, что это такое испытание!.. Казалось, что не хватит духу, не хватит воли, силы не хватит в какой-то ситуации, но нет. Люди у нас очень сильные, и когда я смотрю, на вас, в том числе, на многих наших товарищей, которые сейчас находятся на новых территориях, а некоторые просто в окопах сидят, то действительно, испытываешь чувство гордости", - сказал Медведев на встрече с активистами" Молодой гвардии" по случаю 18-летия организации.
Он добавил, что россияне способны преодолевать самые сложные ситуации.
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияМолодая гвардия
 
 
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