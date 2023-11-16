Медведев рассказал, кто вызывает у него постоянное чувство гордости
Медведев: постоянное чувство гордости вызывают россияне
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что постоянное чувство гордости у него вызывают люди, которые живут в РФ: в самые сложные периоды в истории страны казалось, что сил не хватит, но каждый раз россияне преодолевали эти трудности.
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"Если что и вызывает у меня постоянное чувство гордости, так это только одно - наши люди. Я помню самые сложные периоды, которые мне довелось увидеть в истории нашей страны. И вот казалось периодически, что это такое испытание!.. Казалось, что не хватит духу, не хватит воли, силы не хватит в какой-то ситуации, но нет. Люди у нас очень сильные, и когда я смотрю, на вас, в том числе, на многих наших товарищей, которые сейчас находятся на новых территориях, а некоторые просто в окопах сидят, то действительно, испытываешь чувство гордости", - сказал Медведев на встрече с активистами" Молодой гвардии" по случаю 18-летия организации.
Он добавил, что россияне способны преодолевать самые сложные ситуации.