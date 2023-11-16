Госдума приняла закон о бесплатном лечении жителей новых регионов без ОМС
ГД одобрила продление бесплатного лечения без ОМС в новых регионах до 2025 года
Детская поликлиника. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, по которому срок финансового обеспечения бесплатной медпомощи жителям новых регионов РФ за счет бюджетов субъектов продлен до 1 января 2025 года.
В действующем законе сказано, что до 1 января 2024 года финансовое обеспечение оказания в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, бесплатной медицинской помощи в рамках программы госгарантий осуществляется за счет средств бюджетов регионов.
Инициативой предлагается увеличить этот срок до 1 января 2025 года.
"Проект федерального закона… в целях предоставления отсрочки перехода на систему финансирования медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) до конца 2024 года, а также определения источника финансового обеспечения оказания медицинской помощи на территориях новых регионов", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Как ранее отмечал член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР) РИА Новости, люди из новых регионов - полноценные граждане РФ, которым обязаны обеспечить качественную медицинскую помощь. Централизованный переход повсеместно на систему ОМС пока недоступен, так как еще сохраняется вопрос оформления документов для жителей новых территорий, поэтому нужно юридически и финансово предусмотреть все варианты, чтобы ни в коем случае людям не отказывали в помощи, отметил он.
Кроме того, важно обеспечить медицинское обслуживание людям, которые сами не могут обратиться за помощью, поэтому волонтеры "Единой России" в круглосуточном формате поддерживают связь и оказывают помощь людям в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, рассказал депутат.
Изменения в законодательстве нужны, чтобы люди продолжили получать медицинскую помощь без документов, пока власти продолжают гармонизировать систему здравоохранения новых регионов РФ, заключил депутат.