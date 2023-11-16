https://ria.ru/20231116/medali-1909966592.html
Рособрнадзор проверит объективность выдачи медалей на олимпиаде школьников
Рособрнадзор проверит объективность выдачи медалей на олимпиаде школьников - РИА Новости, 16.11.2023
Рособрнадзор проверит объективность выдачи медалей на олимпиаде школьников
Рособрнадзор проверит объективность выдачи медалей "За особые успехи в учении" призерам Всероссийской олимпиады школьников, а также продолжит вести мониторинг... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T22:14
2023-11-16T22:14
2023-11-16T22:14
общество
россия
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор проверит объективность выдачи медалей "За особые успехи в учении" призерам Всероссийской олимпиады школьников, а также продолжит вести мониторинг объективности выдачи медалей в целом, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства со ссылкой на замглавы Рособрнадзора Евгения Семченко. "Замруководителя Рособрнадзора Евгений Семченко рассказал, что Рособрнадзор продолжает вести мониторинг объективности выдачи выпускникам медалей "За особые успехи в учении". Он также рекомендовал провести в каждом регионе анализ соотношения количества медалистов и призеров Всероссийской олимпиады школьников, чтобы оценить объективность выдачи медалей и с этой точки зрения", - говорится в сообщении. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о возрождении серебряных медалей в школах, получить их школьники смогут если по итогам учебного года в аттестате будет не более двух четверок. При поступлении медаль будет давать до трех баллов к ЕГЭ.
https://ria.ru/20231116/ege-1909959513.html
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общество, россия, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор проверит объективность выдачи медалей на олимпиаде школьников
Рособрнадзор проверит объективность выдачи медалей призерам олимпиады школьников