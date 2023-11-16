https://ria.ru/20231116/magistratura-1909957929.html

Педвузы планируют открыть магистратуру для сотрудников органов опеки

Педвузы планируют открыть магистратуру для сотрудников органов опеки - РИА Новости, 16.11.2023

Педвузы планируют открыть магистратуру для сотрудников органов опеки

Педагогические вузы России готовы открыть профильные программы магистратуры для обучения сотрудников органов опеки и попечительства, Минпросвещения РФ планирует РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:57

2023-11-16T20:57

2023-11-16T20:57

выставка-форум "россия"

общество

россия

москва

сергей кравцов

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Педагогические вузы России готовы открыть профильные программы магистратуры для обучения сотрудников органов опеки и попечительства, Минпросвещения РФ планирует открытие таких программ к 2025 году, заявила директор департамента министерства в сфере государственной политики и защиты прав детей Лариса Фальковская. "Мы обучаем в рамках нашего государственного задания сотрудников органов опеки и попечительства... Педагогические университеты готовы открыть профильные магистратуры, прорабатываем мы эти вопросы, возможно, с 2025 года", - сказала Фальковская на открытии съезда руководителей органов опеки и попечительства в рамках международной выставки-форума "Россия". Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в свою очередь поддержал идею и подчеркнул, что такие программы должны быть в первую очередь практикоориентированными. Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ.

россия

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общество, россия, москва, сергей кравцов, выставка-форум "россия"