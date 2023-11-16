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В Кузбассе начали проверку сообщения о разрушении моста - РИА Новости, 16.11.2023
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10:34 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/kuzbass-1909767682.html
В Кузбассе начали проверку сообщения о разрушении моста
В Кузбассе начали проверку сообщения о разрушении моста - РИА Новости, 16.11.2023
В Кузбассе начали проверку сообщения о разрушении моста
Доследственная проверка начата после сообщения в СМИ о разрушении моста в Мариинском районе Кемеровской области, после чего три села оказались отрезанными от... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:34
2023-11-16T10:34
происшествия
кемеровская область
россия
мариинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА/КЕМЕРОВО, 16 ноя - РИА Новости. Доследственная проверка начата после сообщения в СМИ о разрушении моста в Мариинском районе Кемеровской области, после чего три села оказались отрезанными от цивилизации, сообщила пресс-служба СУСК по региону.Мост через реку Кия связывал Таежно-Михайловку, Таежно-Александровку и Туйлу с районным центром Мариинск."В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что жители поселков Таёжно-Михайловка, Таежно-Александровка и Туйла Мариинского муниципального округа оказались изолированными от цивилизации в связи с разрушением моста. Местные жители сообщают о том, что у них заканчиваются продукты питания, озабочены вопросом оказания им при необходимости медицинской помощи. По данному факту в следственном отделе по г. Мариинску СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств.Пресс-служба Мариинского муниципального округа еще 29 октября сообщала о перекрытии на несколько дней движения по мосту через реку Кия из-за ремонта. Однако уже 2 ноября власти сообщили, что опорные части моста были разрушены из-за ледохода, пообещав начать восстановительные работы после ледостава.Как сообщил в четверг глава Мариинского муниципального округа Александр Кривцов жители Таежно-Михайловки, Таежно-Александровки и Туйлы, которые оказались изолированы от большой земли из-за разрушенного моста, в настоящее время обеспечены продуктами питания, предметами первой необходимости, топливом, медикаментами в достаточном количестве на несколько месяцев. В свою очередь сотрудники спасательного отряда Мариинска помогли двум жителям Кемерова перебраться с того берега.
https://ria.ru/20231111/kitay-1908810437.html
кемеровская область
россия
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происшествия, кемеровская область, россия, мариинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Мариинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе начали проверку сообщения о разрушении моста

В Кузбассе проверят данные о разрушении моста, из-за чего изолированы три села

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА/КЕМЕРОВО, 16 ноя - РИА Новости. Доследственная проверка начата после сообщения в СМИ о разрушении моста в Мариинском районе Кемеровской области, после чего три села оказались отрезанными от цивилизации, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
Мост через реку Кия связывал Таежно-Михайловку, Таежно-Александровку и Туйлу с районным центром Мариинск.
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"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что жители поселков Таёжно-Михайловка, Таежно-Александровка и Туйла Мариинского муниципального округа оказались изолированными от цивилизации в связи с разрушением моста. Местные жители сообщают о том, что у них заканчиваются продукты питания, озабочены вопросом оказания им при необходимости медицинской помощи. По данному факту в следственном отделе по г. Мариинску СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств.
Пресс-служба Мариинского муниципального округа еще 29 октября сообщала о перекрытии на несколько дней движения по мосту через реку Кия из-за ремонта. Однако уже 2 ноября власти сообщили, что опорные части моста были разрушены из-за ледохода, пообещав начать восстановительные работы после ледостава.
Как сообщил в четверг глава Мариинского муниципального округа Александр Кривцов жители Таежно-Михайловки, Таежно-Александровки и Туйлы, которые оказались изолированы от большой земли из-за разрушенного моста, в настоящее время обеспечены продуктами питания, предметами первой необходимости, топливом, медикаментами в достаточном количестве на несколько месяцев. В свою очередь сотрудники спасательного отряда Мариинска помогли двум жителям Кемерова перебраться с того берега.
 
ПроисшествияКемеровская областьРоссияМариинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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