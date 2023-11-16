В Кузбассе начали проверку сообщения о разрушении моста
В Кузбассе проверят данные о разрушении моста, из-за чего изолированы три села
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА/КЕМЕРОВО, 16 ноя - РИА Новости. Доследственная проверка начата после сообщения в СМИ о разрушении моста в Мариинском районе Кемеровской области, после чего три села оказались отрезанными от цивилизации, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
Мост через реку Кия связывал Таежно-Михайловку, Таежно-Александровку и Туйлу с районным центром Мариинск.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что жители поселков Таёжно-Михайловка, Таежно-Александровка и Туйла Мариинского муниципального округа оказались изолированными от цивилизации в связи с разрушением моста. Местные жители сообщают о том, что у них заканчиваются продукты питания, озабочены вопросом оказания им при необходимости медицинской помощи. По данному факту в следственном отделе по г. Мариинску СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств.
Пресс-служба Мариинского муниципального округа еще 29 октября сообщала о перекрытии на несколько дней движения по мосту через реку Кия из-за ремонта. Однако уже 2 ноября власти сообщили, что опорные части моста были разрушены из-за ледохода, пообещав начать восстановительные работы после ледостава.
Как сообщил в четверг глава Мариинского муниципального округа Александр Кривцов жители Таежно-Михайловки, Таежно-Александровки и Туйлы, которые оказались изолированы от большой земли из-за разрушенного моста, в настоящее время обеспечены продуктами питания, предметами первой необходимости, топливом, медикаментами в достаточном количестве на несколько месяцев. В свою очередь сотрудники спасательного отряда Мариинска помогли двум жителям Кемерова перебраться с того берега.