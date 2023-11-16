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Курс евро упал на 19 копеек
Курс евро упал на 19 копеек - РИА Новости, 16.11.2023
Курс евро упал на 19 копеек
В начале торгов рубль укрепился к евро, но незначительно снизился к доллару, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T07:14
2023-11-16T07:14
2023-11-16T09:12
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В начале торгов рубль укрепился к евро, но незначительно снизился к доллару, следует из данных Московской биржи.Так, к 7:04 европейская валюта расчетами "завтра" теряла 19 копеек, опускаясь до 97,04 рубля.Доллар при этом рос на четыре копейки, до 89,5 рубля.Юань торговался на уровне предыдущего закрытия — 12,32 рубля.По итогам предыдущего дня доллар подешевел на 1,14 рубля, до 89,46, евро — на 89 копеек, до 97,23 рубля, юань — на 15 копеек, до 12,32 рубля. В ходе торгов доллар максимально падал до 88,78 рубля, евро — до 96,44, юань — до 12,25. Все три валюты обновили минимум с 4 июля.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс евро упал на 19 копеек
Курс евро на Московской бирже утром снизился до 97,04 рубля
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
В начале торгов рубль укрепился к евро, но незначительно снизился к доллару, следует из данных
Московской биржи.
Так, к 7:04 европейская валюта расчетами "завтра" теряла 19 копеек, опускаясь до 97,04 рубля.
Доллар при этом рос на четыре копейки, до 89,5 рубля.
Юань торговался на уровне предыдущего закрытия — 12,32 рубля.
По итогам предыдущего дня доллар подешевел на 1,14 рубля, до 89,46, евро — на 89 копеек, до 97,23 рубля, юань — на 15 копеек, до 12,32 рубля. В ходе торгов доллар максимально падал до 88,78 рубля, евро — до 96,44, юань — до 12,25. Все три валюты обновили минимум с 4 июля.