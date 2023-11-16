https://ria.ru/20231116/kontakty-1909731303.html

Байден заявил о продолжении контактов США и Китая после саммита

Байден заявил о продолжении контактов США и Китая после саммита - РИА Новости, 16.11.2023

Байден заявил о продолжении контактов США и Китая после саммита

США и КНР продолжат дипломатические контакты на высоком уровне в продолжение саммита в Сан-Франциско, заявил президент США Джо Байден​​ по итогам переговоров с... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T05:06

2023-11-16T05:06

2023-11-16T10:08

в мире

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китай

сан-франциско

джо байден

си цзиньпин

нэнси пелоси

саммит атэс

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США и КНР продолжат дипломатические контакты на высоком уровне в продолжение саммита в Сан-Франциско, заявил президент США Джо Байден​​ по итогам переговоров с руководителем КНР Си Цзиньпином. "В предстоящие месяцы мы намерены продолжить задействовать дипломатические контакты высокого уровня", - сказал Байден на пресс-конференции, подчеркнув, что стороны намерены поддерживать "открытые коммуникации" в том числе между руководителями двух стран. Переговоры Байдена и Си Цзиньпина - первые в этом году, прошли после значительной паузы в двусторонних контактах. Пекин прервал взаимоотношения с США практически по всем направлениям после состоявшегося в августе прошлого года визита на Тайвань тогдашней спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Проблемы лишь усугубились после обнаружения в воздушном пространстве США китайского аэростата, который Вашингтон счел разведывательным. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для решения о возобновлении коммуникаций между оборонными ведомства понадобились прямые переговоры лидеров двух стран.

https://ria.ru/20231116/ssha-1909730656.html

сша

китай

сан-франциско

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в мире, сша, китай, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин, нэнси пелоси, саммит атэс