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Байден заявил о продолжении контактов США и Китая после саммита - РИА Новости, 16.11.2023
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05:06 16.11.2023 (обновлено: 10:08 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/kontakty-1909731303.html
Байден заявил о продолжении контактов США и Китая после саммита
Байден заявил о продолжении контактов США и Китая после саммита - РИА Новости, 16.11.2023
Байден заявил о продолжении контактов США и Китая после саммита
США и КНР продолжат дипломатические контакты на высоком уровне в продолжение саммита в Сан-Франциско, заявил президент США Джо Байден​​ по итогам переговоров с... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T05:06
2023-11-16T10:08
в мире
сша
китай
сан-франциско
джо байден
си цзиньпин
нэнси пелоси
саммит атэс
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США и КНР продолжат дипломатические контакты на высоком уровне в продолжение саммита в Сан-Франциско, заявил президент США Джо Байден​​ по итогам переговоров с руководителем КНР Си Цзиньпином. "В предстоящие месяцы мы намерены продолжить задействовать дипломатические контакты высокого уровня", - сказал Байден на пресс-конференции, подчеркнув, что стороны намерены поддерживать "открытые коммуникации" в том числе между руководителями двух стран. Переговоры Байдена и Си Цзиньпина - первые в этом году, прошли после значительной паузы в двусторонних контактах. Пекин прервал взаимоотношения с США практически по всем направлениям после состоявшегося в августе прошлого года визита на Тайвань тогдашней спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Проблемы лишь усугубились после обнаружения в воздушном пространстве США китайского аэростата, который Вашингтон счел разведывательным. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для решения о возобновлении коммуникаций между оборонными ведомства понадобились прямые переговоры лидеров двух стран.
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в мире, сша, китай, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин, нэнси пелоси, саммит атэс
В мире, США, Китай, Сан-Франциско, Джо Байден, Си Цзиньпин, Нэнси Пелоси, Саммит АТЭС
Байден заявил о продолжении контактов США и Китая после саммита

Байден: США и Китай продолжат контактировать на высоком уровне после саммита

© AFP 2023 / Brendan Smialowski Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023 / Brendan Smialowski
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США и КНР продолжат дипломатические контакты на высоком уровне в продолжение саммита в Сан-Франциско, заявил президент США Джо Байден​​ по итогам переговоров с руководителем КНР Си Цзиньпином.
"В предстоящие месяцы мы намерены продолжить задействовать дипломатические контакты высокого уровня", - сказал Байден на пресс-конференции, подчеркнув, что стороны намерены поддерживать "открытые коммуникации" в том числе между руководителями двух стран.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Байден заявил, что США продолжат конкурировать с Китаем
Вчера, 04:59
Переговоры Байдена и Си Цзиньпина - первые в этом году, прошли после значительной паузы в двусторонних контактах. Пекин прервал взаимоотношения с США практически по всем направлениям после состоявшегося в августе прошлого года визита на Тайвань тогдашней спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Проблемы лишь усугубились после обнаружения в воздушном пространстве США китайского аэростата, который Вашингтон счел разведывательным. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для решения о возобновлении коммуникаций между оборонными ведомства понадобились прямые переговоры лидеров двух стран.
 
В миреСШАКитайСан-ФранцискоДжо БайденСи ЦзиньпинНэнси ПелосиСаммит АТЭС
 
 
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