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Бирюков: коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к работе зимой - РИА Новости, 16.11.2023
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13:50 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/kommunalnye_sluzhby-1909822038.html
Бирюков: коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к работе зимой
Бирюков: коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к работе зимой - РИА Новости, 16.11.2023
Бирюков: коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к работе зимой
Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:50
2023-11-16T13:50
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петр бирюков
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период. Ранее соответствующие документы были выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса - ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что паспорта готовности также выданы ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз". "Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в зимний период. Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы и бесперебойную подачу других ресурсов, что подтверждено профильными федеральными ведомствами", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка к отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили до 1 сентября. По его словам, были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон. -0-
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москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, коммунальные службы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, коммунальные службы

Бирюков: коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к работе зимой

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период. Ранее соответствующие документы были выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса - ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что паспорта готовности также выданы ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз".
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Бирюков: столичный коммунальный флот подготовили к зиме
13 ноября, 12:38
"Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в зимний период. Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы и бесперебойную подачу других ресурсов, что подтверждено профильными федеральными ведомствами", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка к отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили до 1 сентября.
По его словам, были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон. -0-
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвыкоммунальные службы
 
 
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