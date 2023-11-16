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Бирюков: коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к работе зимой
Бирюков: коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к работе зимой - РИА Новости, 16.11.2023
Бирюков: коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к работе зимой
Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:50
2023-11-16T13:50
2023-11-16T13:50
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период. Ранее соответствующие документы были выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса - ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что паспорта готовности также выданы ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз". "Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в зимний период. Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы и бесперебойную подачу других ресурсов, что подтверждено профильными федеральными ведомствами", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка к отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили до 1 сентября. По его словам, были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон. -0-
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москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, коммунальные службы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, коммунальные службы
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора
паспорта готовности к работе в зимний период. Ранее соответствующие документы были выданы Минэнерго
предприятиям топливно-энергетического комплекса - ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион
" и АО "ОЭК", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что паспорта готовности также выданы ПАО "МОЭК
" и АО "Мосгаз
".
Бирюков: столичный коммунальный флот подготовили к зиме
"Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в зимний период. Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы и бесперебойную подачу других ресурсов, что подтверждено профильными федеральными ведомствами", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка к отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили до 1 сентября.
По его словам, были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон. -0-