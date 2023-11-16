https://ria.ru/20231116/kolomoyskiy-1909930460.html
Суд оставил Коломойского* под стражей
Суд оставил Коломойского* под стражей - РИА Новости, 16.11.2023
Суд оставил Коломойского* под стражей
Киевский апелляционный суд в четверг отказал в удовлетворении ходатайства защиты украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:59
2023-11-16T18:59
2023-11-16T18:59
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Киевский апелляционный суд в четверг отказал в удовлетворении ходатайства защиты украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), оставив его под стражей, сообщило украинское издание "Страна". Ранее адвокат Коломойского* Александр Лысак заявил, что его подзащитный больше не может находиться в СИЗО, так как у него выявили новые заболевания. Суд на Украине 10 ноября, по информации издания, оставил без рассмотрения просьбу адвокатов украинского олигарха об изменении ему меры пресечения. По информации издания, в четверг в Киевском апелляционном суде прошло заседание по жалобе защиты Коломойского* на продление бизнесмену содержания под стражей. "Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты бизнесмена и оставил его под стражей с возможностью внесения залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день киевский суд арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). В ноябре арест продлили еще на два месяца. По данным украинского бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
https://ria.ru/20231115/kolomoyskiy-1909585394.html
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игорь коломойский, украина, в мире
Игорь Коломойский, Украина, В мире
Суд оставил Коломойского* под стражей
"Страна": суд оставил украинского олигарха Коломойского под стражей
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости.
Киевский апелляционный суд в четверг отказал в удовлетворении ходатайства защиты украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), оставив его под стражей, сообщило украинское издание "Страна".
Ранее адвокат Коломойского* Александр Лысак заявил, что его подзащитный больше не может находиться в СИЗО, так как у него выявили новые заболевания. Суд на Украине
10 ноября, по информации издания, оставил без рассмотрения просьбу адвокатов украинского олигарха об изменении ему меры пресечения.
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По информации издания, в четверг в Киевском апелляционном суде прошло заседание по жалобе защиты Коломойского* на продление бизнесмену содержания под стражей.
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты бизнесмена и оставил его под стражей с возможностью внесения залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день киевский суд арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). В ноябре арест продлили еще на два месяца.
По данным украинского бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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