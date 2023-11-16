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Пункты пропуска на границе России с Финляндией работают в штатном режиме - РИА Новости, 16.11.2023
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18:02 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/granitsa-1909902690.html
Пункты пропуска на границе России с Финляндией работают в штатном режиме
Пункты пропуска на границе России с Финляндией работают в штатном режиме - РИА Новости, 16.11.2023
Пункты пропуска на границе России с Финляндией работают в штатном режиме
Пункты пропуска на границе РФ с Финляндией в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления работают в штатном режиме, сокращения трафика не... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:02
2023-11-16T18:02
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пункты пропуска на границе РФ с Финляндией в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления работают в штатном режиме, сокращения трафика не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "В регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления пункты пропуска, граничащие с Финляндией, работают в штатном режиме, сокращения трафика не наблюдается", - говорится в сообщении. Таможенники также отмечают, что за прошедшую неделю через автомобильные пункты пропуска Выборгской таможни (граничащие с Финляндией) оформлено 731 грузовое транспортное средство по направлению въезда и 490 - по направлению выезда. "Через автомобильные пункты пропуска Карельской таможни (граничащие с Финляндией) оформлено 2 грузовых транспортных средства по направлению въезда и 1 - по направлению выезда", - добавляется в сообщении. Ранее в четверг руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля сообщил, что грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября практически прекратится из-за решения правительства Финляндии закрыть работу пропускных пунктов до 18 февраля. Однако он уточнил, что через железнодорожный пункт пропуска на российской границе - Вайниккала - по-прежнему будут проходить грузовые поезда. Кабмин Финляндии ввиду ухудшения миграционной обстановки на границе с Россией решил закрыть четыре крупнейших пропускных пункта из восьми до 18 февраля 2024 года. Руководство этой страны утверждает, что "имеются признаки того, что власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу".
https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html
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финляндия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), в мире
Финляндия, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), В мире
Пункты пропуска на границе России с Финляндией работают в штатном режиме

ФТС: пункты пропуска на границе России с Финляндией работают в штатном режиме

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАвтомобили на пункте пропуска Вяртсиля на российско-финской границе
Автомобили на пункте пропуска Вяртсиля на российско-финской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Автомобили на пункте пропуска Вяртсиля на российско-финской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пункты пропуска на границе РФ с Финляндией в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления работают в штатном режиме, сокращения трафика не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"В регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления пункты пропуска, граничащие с Финляндией, работают в штатном режиме, сокращения трафика не наблюдается", - говорится в сообщении.
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Таможенники также отмечают, что за прошедшую неделю через автомобильные пункты пропуска Выборгской таможни (граничащие с Финляндией) оформлено 731 грузовое транспортное средство по направлению въезда и 490 - по направлению выезда. "Через автомобильные пункты пропуска Карельской таможни (граничащие с Финляндией) оформлено 2 грузовых транспортных средства по направлению въезда и 1 - по направлению выезда", - добавляется в сообщении.
Ранее в четверг руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля сообщил, что грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября практически прекратится из-за решения правительства Финляндии закрыть работу пропускных пунктов до 18 февраля. Однако он уточнил, что через железнодорожный пункт пропуска на российской границе - Вайниккала - по-прежнему будут проходить грузовые поезда.
Кабмин Финляндии ввиду ухудшения миграционной обстановки на границе с Россией решил закрыть четыре крупнейших пропускных пункта из восьми до 18 февраля 2024 года. Руководство этой страны утверждает, что "имеются признаки того, что власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу".
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