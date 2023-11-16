https://ria.ru/20231116/gostinitsa-1909849107.html
Орлов рассказал о строительстве гостиницы возле космодрома Восточный
Орлов рассказал о строительстве гостиницы возле космодрома Восточный - РИА Новости, 16.11.2023
Орлов рассказал о строительстве гостиницы возле космодрома Восточный
Ряд инвесторов готовы участвовать в строительстве гостиничного комплекса в городе Циолковском Амурской области рядом с космодромом Восточный, но сначала они... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:09
2023-11-16T15:09
2023-11-16T15:09
выставка-форум "россия"
роскосмос
василий орлов (губернатор)
амурская область
россия
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ряд инвесторов готовы участвовать в строительстве гостиничного комплекса в городе Циолковском Амурской области рядом с космодромом Восточный, но сначала они планируют определиться с параметрами будущих объектов, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов. "Для начала надо определить инвестора, который возьмет на себя строительство. Желающие среди инвесторов есть. Но, опять же, здесь нужно учитывать ряд факторов", - сказал Орлов. Он отметил, что застройщику необходимо учесть интересы заказчика, в роли которого выступает турист, и туроператора, который должен определить продолжительность тура с учетом того, потребуется в Циолковском ночевка или нет. "Эти моменты надо оценить. После проведения бизнесом оценки, просчета всех возможных эффектов будет принято решение о строительстве тех или иных объектов, гостиниц, их мощности и класса", - уточнил губернатор. По мнению Орлова, основная стратегическая инфраструктура в Циолковском - это сам космодром Восточный и создаваемый по поручению президента РФ пассажирский терминал. "Последний в чистом виде для "Роскосмоса" необходимости не представляет, как и для города Циолковский, поскольку численность населения там всего 8 тысяч человек, а в перспективе, согласно планам, вырастет лишь до 15 тысяч. Гости и жители города Свободный предпочтут преодолеть 150 километров до Благовещенска, чем 50 километров до Циолковского, у них интерес к терминалу появится только после отладки регулярности рейсов. Этот пассажирский терминал в первую очередь создается именно для развития туристического потока в Циолковский", - пояснил Орлов. Ранее сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" и правительство Амурской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма, в рамках которого построят, в том числе, гостиничный комплекс в ЗАТО Циолковский рядом с космодромом Восточный.
https://ria.ru/20231116/turpotok-1909846164.html
https://ria.ru/20231114/rossiya-1909396721.html
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роскосмос, василий орлов (губернатор), амурская область, россия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Роскосмос, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Россия, Выставка-форум "Россия"
Орлов рассказал о строительстве гостиницы возле космодрома Восточный
Орлов: есть инвесторы, готовые строить гостиницу рядом с космодромом Восточный
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ряд инвесторов готовы участвовать в строительстве гостиничного комплекса в городе Циолковском Амурской области рядом с космодромом Восточный, но сначала они планируют определиться с параметрами будущих объектов, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов.
"Для начала надо определить инвестора, который возьмет на себя строительство. Желающие среди инвесторов есть. Но, опять же, здесь нужно учитывать ряд факторов", - сказал Орлов.
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Он отметил, что застройщику необходимо учесть интересы заказчика, в роли которого выступает турист, и туроператора, который должен определить продолжительность тура с учетом того, потребуется в Циолковском ночевка или нет.
"Эти моменты надо оценить. После проведения бизнесом оценки, просчета всех возможных эффектов будет принято решение о строительстве тех или иных объектов, гостиниц, их мощности и класса", - уточнил губернатор.
По мнению Орлова, основная стратегическая инфраструктура в Циолковском - это сам космодром Восточный и создаваемый по поручению президента РФ
пассажирский терминал.
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"Последний в чистом виде для "Роскосмоса
" необходимости не представляет, как и для города Циолковский, поскольку численность населения там всего 8 тысяч человек, а в перспективе, согласно планам, вырастет лишь до 15 тысяч. Гости и жители города Свободный предпочтут преодолеть 150 километров до Благовещенска
, чем 50 километров до Циолковского, у них интерес к терминалу появится только после отладки регулярности рейсов. Этот пассажирский терминал в первую очередь создается именно для развития туристического потока в Циолковский", - пояснил Орлов.
Ранее сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" и правительство Амурской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма, в рамках которого построят, в том числе, гостиничный комплекс в ЗАТО Циолковский рядом с космодромом Восточный.
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