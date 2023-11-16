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СМИ: Израиль не нашел доказательств действий ХАМАС в больнице "Аль-Шифа" - РИА Новости, 16.11.2023
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19:29 16.11.2023 (обновлено: 21:39 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/gaza-1909940082.html
СМИ: Израиль не нашел доказательств действий ХАМАС в больнице "Аль-Шифа"
СМИ: Израиль не нашел доказательств действий ХАМАС в больнице "Аль-Шифа" - РИА Новости, 16.11.2023
СМИ: Израиль не нашел доказательств действий ХАМАС в больнице "Аль-Шифа"
Израиль не нашел явных доказательств активности бойцов ХАМАС в медицинском комплексе "Аль-Шифа", пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:29
2023-11-16T21:39
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
стефан дюжаррик
сша
оон
владимир путин
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Израиль не нашел явных доказательств активности бойцов ХАМАС в медицинском комплексе "Аль-Шифа", пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата."Израиль надеялся, что спорный рейд выявит убедительные доказательства существенной активности боевиков в "Аль-Шифе". &lt;...&gt; Отсутствие явных доказательств на сегодняшний день уже привело к тому, что западные союзники, в том числе США, усилили давление на Израиль, чтобы он согласился на паузу в боевых действиях", — говорится в материале.Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС, а также оружия.Кроме того, утром в четверг телеканал i24 сообщил, что израильские военные расширяют операцию в "Аль-Шифе" и переходят к южной части комплекса. По данным арабских СМИ, на большой территории больницы уже прошли бульдозеры.В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность происходящим в "Аль-Шифе", отметив, что медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, стефан дюжаррик, сша, оон, владимир путин, россия
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Стефан Дюжаррик, США, ООН, Владимир Путин, Россия
СМИ: Израиль не нашел доказательств действий ХАМАС в больнице "Аль-Шифа"

WP: Израиль не нашел доказательств активности ХАМАС в медкомплексе "Аль-Шифа"

© AP Photo / Abed KhaledПогибшие в результате удара во дворе больницы "Аль-Шифа" в городе Газа
Погибшие в результате удара во дворе больницы Аль-Шифа в городе Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Погибшие в результате удара во дворе больницы "Аль-Шифа" в городе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Израиль не нашел явных доказательств активности бойцов ХАМАС в медицинском комплексе "Аль-Шифа", пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
"Израиль надеялся, что спорный рейд выявит убедительные доказательства существенной активности боевиков в "Аль-Шифе". <...> Отсутствие явных доказательств на сегодняшний день уже привело к тому, что западные союзники, в том числе США, усилили давление на Израиль, чтобы он согласился на паузу в боевых действиях", — говорится в материале.
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Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС, а также оружия.
Кроме того, утром в четверг телеканал i24 сообщил, что израильские военные расширяют операцию в "Аль-Шифе" и переходят к южной части комплекса. По данным арабских СМИ, на большой территории больницы уже прошли бульдозеры.
В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность происходящим в "Аль-Шифе", отметив, что медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.
Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСтефан ДюжаррикСШАООНВладимир ПутинРоссия
 
 
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