СМИ: Израиль не нашел доказательств действий ХАМАС в больнице "Аль-Шифа"
WP: Израиль не нашел доказательств активности ХАМАС в медкомплексе "Аль-Шифа"
© AP Photo / Abed KhaledПогибшие в результате удара во дворе больницы "Аль-Шифа" в городе Газа
© AP Photo / Abed Khaled
Погибшие в результате удара во дворе больницы "Аль-Шифа" в городе Газа
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Израиль не нашел явных доказательств активности бойцов ХАМАС в медицинском комплексе "Аль-Шифа", пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
"Израиль надеялся, что спорный рейд выявит убедительные доказательства существенной активности боевиков в "Аль-Шифе". <...> Отсутствие явных доказательств на сегодняшний день уже привело к тому, что западные союзники, в том числе США, усилили давление на Израиль, чтобы он согласился на паузу в боевых действиях", — говорится в материале.
Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС, а также оружия.
Кроме того, утром в четверг телеканал i24 сообщил, что израильские военные расширяют операцию в "Аль-Шифе" и переходят к южной части комплекса. По данным арабских СМИ, на большой территории больницы уже прошли бульдозеры.
В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность происходящим в "Аль-Шифе", отметив, что медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.
Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.