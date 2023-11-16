https://ria.ru/20231116/gaza-1909940082.html

СМИ: Израиль не нашел доказательств действий ХАМАС в больнице "Аль-Шифа"

СМИ: Израиль не нашел доказательств действий ХАМАС в больнице "Аль-Шифа" - РИА Новости, 16.11.2023

СМИ: Израиль не нашел доказательств действий ХАМАС в больнице "Аль-Шифа"

Израиль не нашел явных доказательств активности бойцов ХАМАС в медицинском комплексе "Аль-Шифа", пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T19:29

2023-11-16T19:29

2023-11-16T21:39

в мире

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

стефан дюжаррик

сша

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Израиль не нашел явных доказательств активности бойцов ХАМАС в медицинском комплексе "Аль-Шифа", пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата."Израиль надеялся, что спорный рейд выявит убедительные доказательства существенной активности боевиков в "Аль-Шифе". <...> Отсутствие явных доказательств на сегодняшний день уже привело к тому, что западные союзники, в том числе США, усилили давление на Израиль, чтобы он согласился на паузу в боевых действиях", — говорится в материале.Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС, а также оружия.Кроме того, утром в четверг телеканал i24 сообщил, что израильские военные расширяют операцию в "Аль-Шифе" и переходят к южной части комплекса. По данным арабских СМИ, на большой территории больницы уже прошли бульдозеры.В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность происходящим в "Аль-Шифе", отметив, что медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, стефан дюжаррик, сша, оон, владимир путин, россия