https://ria.ru/20231116/gaza-1909872543.html

Больница "Аш-Шифа" превратилась в тюрьму без воды и света, заявили в Газе

Больница "Аш-Шифа" превратилась в тюрьму без воды и света, заявили в Газе - РИА Новости, 16.11.2023

Больница "Аш-Шифа" превратилась в тюрьму без воды и света, заявили в Газе

Медицинский комплекс "Аш-Шифа" в секторе Газа находится в полной блокаде, сообщил глава больницы Мухаммед Абу Сальмия телеканалу Al Jazeera. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:29

2023-11-16T16:29

2023-11-16T17:06

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КАИР, 16 ноя — РИА Новости. Медицинский комплекс "Аш-Шифа" в секторе Газа находится в полной блокаде, сообщил глава больницы Мухаммед Абу Сальмия телеканалу Al Jazeera. "Больница превратилась в большую тюрьму без воды, электричества и еды. <…> Она полностью заблокирована", — заявил он.Израильские военные взорвали главный водопровод, запасов кислорода не осталось, продолжил Абу Сальмия. На территории действуют снайперы, район больницы патрулируют дроны, передвигаться между корпусами невозможно. У медиков нет связи с коллегами. В помещениях остаются тела погибших, вынести их невозможно.Глава клиники добавил, что медперсонал даже в этих условиях не покинет ее и не оставит пациентов."Мы больше не можем оказывать никакой помощи больным. Если это продолжится, многие умрут", — предупредил он.Абу Сальмия подчеркнул, что с территории медкомплекса по израильским военным не было выпущено ни одной пули.Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС, а также оружия.По данным телеканала i24, израильские военные расширяют операцию в комплексе "Аш-Шифа" и переходят к южной части больницы. В свою очередь, арабские СМИ сообщают, что на большой территории комплекса уже прошли бульдозеры.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что всемирная организация обеспокоена происходящим в больнице "Аш-Шифа", медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа