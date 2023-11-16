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Больница "Аш-Шифа" превратилась в тюрьму без воды и света, заявили в Газе - РИА Новости, 16.11.2023
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16:29 16.11.2023 (обновлено: 17:06 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/gaza-1909872543.html
Больница "Аш-Шифа" превратилась в тюрьму без воды и света, заявили в Газе
Больница "Аш-Шифа" превратилась в тюрьму без воды и света, заявили в Газе - РИА Новости, 16.11.2023
Больница "Аш-Шифа" превратилась в тюрьму без воды и света, заявили в Газе
Медицинский комплекс "Аш-Шифа" в секторе Газа находится в полной блокаде, сообщил глава больницы Мухаммед Абу Сальмия телеканалу Al Jazeera. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:29
2023-11-16T17:06
в мире
израиль
палестина
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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КАИР, 16 ноя — РИА Новости. Медицинский комплекс "Аш-Шифа" в секторе Газа находится в полной блокаде, сообщил глава больницы Мухаммед Абу Сальмия телеканалу Al Jazeera. &quot;Больница превратилась в большую тюрьму без воды, электричества и еды. &lt;…&gt; Она полностью заблокирована&quot;, — заявил он.Израильские военные взорвали главный водопровод, запасов кислорода не осталось, продолжил Абу Сальмия. На территории действуют снайперы, район больницы патрулируют дроны, передвигаться между корпусами невозможно. У медиков нет связи с коллегами. В помещениях остаются тела погибших, вынести их невозможно.Глава клиники добавил, что медперсонал даже в этих условиях не покинет ее и не оставит пациентов.&quot;Мы больше не можем оказывать никакой помощи больным. Если это продолжится, многие умрут&quot;, — предупредил он.Абу Сальмия подчеркнул, что с территории медкомплекса по израильским военным не было выпущено ни одной пули.Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС, а также оружия.По данным телеканала i24, израильские военные расширяют операцию в комплексе "Аш-Шифа" и переходят к южной части больницы. В свою очередь, арабские СМИ сообщают, что на большой территории комплекса уже прошли бульдозеры.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что всемирная организация обеспокоена происходящим в больнице "Аш-Шифа", медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html
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в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Палестина, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Больница "Аш-Шифа" превратилась в тюрьму без воды и света, заявили в Газе

Глава больницы заявил, что "Аш-Шифа" превратилась в тюрьму без воды, еды и света

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
Израильские военные рядом с больницей Аш-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
Читать ria.ru в
КАИР, 16 ноя — РИА Новости. Медицинский комплекс "Аш-Шифа" в секторе Газа находится в полной блокаде, сообщил глава больницы Мухаммед Абу Сальмия телеканалу Al Jazeera.
«

"Больница превратилась в большую тюрьму без воды, электричества и еды. <…> Она полностью заблокирована", — заявил он.

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Израильские военные взорвали главный водопровод, запасов кислорода не осталось, продолжил Абу Сальмия. На территории действуют снайперы, район больницы патрулируют дроны, передвигаться между корпусами невозможно. У медиков нет связи с коллегами. В помещениях остаются тела погибших, вынести их невозможно.
Глава клиники добавил, что медперсонал даже в этих условиях не покинет ее и не оставит пациентов.
«

"Мы больше не можем оказывать никакой помощи больным. Если это продолжится, многие умрут", — предупредил он.

Абу Сальмия подчеркнул, что с территории медкомплекса по израильским военным не было выпущено ни одной пули.
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Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС, а также оружия.
По данным телеканала i24, израильские военные расширяют операцию в комплексе "Аш-Шифа" и переходят к южной части больницы. В свою очередь, арабские СМИ сообщают, что на большой территории комплекса уже прошли бульдозеры.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что всемирная организация обеспокоена происходящим в больнице "Аш-Шифа", медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.
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Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильПалестинаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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