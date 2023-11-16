Больница "Аш-Шифа" превратилась в тюрьму без воды и света, заявили в Газе
Глава больницы заявил, что "Аш-Шифа" превратилась в тюрьму без воды, еды и света
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
КАИР, 16 ноя — РИА Новости. Медицинский комплекс "Аш-Шифа" в секторе Газа находится в полной блокаде, сообщил глава больницы Мухаммед Абу Сальмия телеканалу Al Jazeera.
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"Больница превратилась в большую тюрьму без воды, электричества и еды. <…> Она полностью заблокирована", — заявил он.
Израильские военные взорвали главный водопровод, запасов кислорода не осталось, продолжил Абу Сальмия. На территории действуют снайперы, район больницы патрулируют дроны, передвигаться между корпусами невозможно. У медиков нет связи с коллегами. В помещениях остаются тела погибших, вынести их невозможно.
Глава клиники добавил, что медперсонал даже в этих условиях не покинет ее и не оставит пациентов.
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"Мы больше не можем оказывать никакой помощи больным. Если это продолжится, многие умрут", — предупредил он.
Абу Сальмия подчеркнул, что с территории медкомплекса по израильским военным не было выпущено ни одной пули.
Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС, а также оружия.
По данным телеканала i24, израильские военные расширяют операцию в комплексе "Аш-Шифа" и переходят к южной части больницы. В свою очередь, арабские СМИ сообщают, что на большой территории комплекса уже прошли бульдозеры.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что всемирная организация обеспокоена происходящим в больнице "Аш-Шифа", медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.
Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.