https://ria.ru/20231116/energodar-1909898980.html

Мэр Энергодара рассказал, зачем ВСУ атакуют город беспилотниками

Мэр Энергодара рассказал, зачем ВСУ атакуют город беспилотниками - РИА Новости, 16.11.2023

Мэр Энергодара рассказал, зачем ВСУ атакуют город беспилотниками

Атаки ударных БПЛА украинских боевиков на город Энергодар в Запорожской области рассчитаны на запугивание местного населения и дестабилизацию ситуации в городе, РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:51

2023-11-16T17:51

2023-11-16T17:51

специальная военная операция на украине

безопасность

энергодар

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Атаки ударных БПЛА украинских боевиков на город Энергодар в Запорожской области рассчитаны на запугивание местного населения и дестабилизацию ситуации в городе, считает глава администрации города Эдуард Сеновоз. Ранее сообщалось, что несколько БПЛА украинских боевиков неоднократно атаковали как жилые массивы города, так и объекты жизнеобеспечения. "Тяжело понять логику, по которой происходят те или иные налеты… в основном это нанесение ущерба жизнедеятельности города и психологические воздействие. Видимо, основная цель — это запугивание населения, чтобы население было постоянно в страхе, так сказать, дестабилизировать обстановку", - сказал РИА Новости Сеновоз. При этом глава Энергодара ранее заявил РИА Новости, что в город начали возвращаться люди, покинувшие его в начале специальной военной операции.

https://ria.ru/20231116/energodar-1909856461.html

энергодар

запорожская область

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр