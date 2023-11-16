https://ria.ru/20231116/energodar-1909898980.html
Мэр Энергодара рассказал, зачем ВСУ атакуют город беспилотниками
Мэр Энергодара рассказал, зачем ВСУ атакуют город беспилотниками - РИА Новости, 16.11.2023
Мэр Энергодара рассказал, зачем ВСУ атакуют город беспилотниками
Атаки ударных БПЛА украинских боевиков на город Энергодар в Запорожской области рассчитаны на запугивание местного населения и дестабилизацию ситуации в городе, РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:51
2023-11-16T17:51
2023-11-16T17:51
специальная военная операция на украине
безопасность
энергодар
запорожская область
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868870733_0:556:960:1096_1920x0_80_0_0_e301889282f9271ffb3a59ef05334e04.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Атаки ударных БПЛА украинских боевиков на город Энергодар в Запорожской области рассчитаны на запугивание местного населения и дестабилизацию ситуации в городе, считает глава администрации города Эдуард Сеновоз. Ранее сообщалось, что несколько БПЛА украинских боевиков неоднократно атаковали как жилые массивы города, так и объекты жизнеобеспечения. "Тяжело понять логику, по которой происходят те или иные налеты… в основном это нанесение ущерба жизнедеятельности города и психологические воздействие. Видимо, основная цель — это запугивание населения, чтобы население было постоянно в страхе, так сказать, дестабилизировать обстановку", - сказал РИА Новости Сеновоз. При этом глава Энергодара ранее заявил РИА Новости, что в город начали возвращаться люди, покинувшие его в начале специальной военной операции.
https://ria.ru/20231116/energodar-1909856461.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868870733_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_45dd5e6189d08b7473ec59247b7699d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергодар, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Энергодара рассказал, зачем ВСУ атакуют город беспилотниками
Мэр Энергодара: ВСУ пытаются запугать жителей города атаками беспилотников
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Атаки ударных БПЛА украинских боевиков на город Энергодар в Запорожской области рассчитаны на запугивание местного населения и дестабилизацию ситуации в городе, считает глава администрации города Эдуард Сеновоз.
Ранее сообщалось, что несколько БПЛА украинских боевиков неоднократно атаковали как жилые массивы города, так и объекты жизнеобеспечения.
"Тяжело понять логику, по которой происходят те или иные налеты… в основном это нанесение ущерба жизнедеятельности города и психологические воздействие. Видимо, основная цель — это запугивание населения, чтобы население было постоянно в страхе, так сказать, дестабилизировать обстановку", - сказал РИА Новости Сеновоз.
При этом глава Энергодара ранее заявил РИА Новости, что в город начали возвращаться люди, покинувшие его в начале специальной военной операции.
Мэр Энергодара сообщил о возвращении жителей в город