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Мэр Энергодара рассказал, зачем ВСУ атакуют город беспилотниками - РИА Новости, 16.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/energodar-1909898980.html
Мэр Энергодара рассказал, зачем ВСУ атакуют город беспилотниками
Мэр Энергодара рассказал, зачем ВСУ атакуют город беспилотниками - РИА Новости, 16.11.2023
Мэр Энергодара рассказал, зачем ВСУ атакуют город беспилотниками
Атаки ударных БПЛА украинских боевиков на город Энергодар в Запорожской области рассчитаны на запугивание местного населения и дестабилизацию ситуации в городе, РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:51
2023-11-16T17:51
специальная военная операция на украине
безопасность
энергодар
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Атаки ударных БПЛА украинских боевиков на город Энергодар в Запорожской области рассчитаны на запугивание местного населения и дестабилизацию ситуации в городе, считает глава администрации города Эдуард Сеновоз. Ранее сообщалось, что несколько БПЛА украинских боевиков неоднократно атаковали как жилые массивы города, так и объекты жизнеобеспечения. "Тяжело понять логику, по которой происходят те или иные налеты… в основном это нанесение ущерба жизнедеятельности города и психологические воздействие. Видимо, основная цель — это запугивание населения, чтобы население было постоянно в страхе, так сказать, дестабилизировать обстановку", - сказал РИА Новости Сеновоз. При этом глава Энергодара ранее заявил РИА Новости, что в город начали возвращаться люди, покинувшие его в начале специальной военной операции.
https://ria.ru/20231116/energodar-1909856461.html
энергодар
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безопасность, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергодар, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Энергодара рассказал, зачем ВСУ атакуют город беспилотниками

Мэр Энергодара: ВСУ пытаются запугать жителей города атаками беспилотников

© Фото : @nashenergodar / TelegramОбломки и содержимое сбитого в районе Энергодара беспилотника
Обломки и содержимое сбитого в районе Энергодара беспилотника - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : @nashenergodar / Telegram
Обломки и содержимое сбитого в районе Энергодара беспилотника. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Атаки ударных БПЛА украинских боевиков на город Энергодар в Запорожской области рассчитаны на запугивание местного населения и дестабилизацию ситуации в городе, считает глава администрации города Эдуард Сеновоз.
Ранее сообщалось, что несколько БПЛА украинских боевиков неоднократно атаковали как жилые массивы города, так и объекты жизнеобеспечения.
"Тяжело понять логику, по которой происходят те или иные налеты… в основном это нанесение ущерба жизнедеятельности города и психологические воздействие. Видимо, основная цель — это запугивание населения, чтобы население было постоянно в страхе, так сказать, дестабилизировать обстановку", - сказал РИА Новости Сеновоз.
При этом глава Энергодара ранее заявил РИА Новости, что в город начали возвращаться люди, покинувшие его в начале специальной военной операции.
Вид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Мэр Энергодара сообщил о возвращении жителей в город
Вчера, 15:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЭнергодарЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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