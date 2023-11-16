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В Донецке при обстреле ВСУ ранило мирного жителя - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:01 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/donetsk-1909846554.html
В Донецке при обстреле ВСУ ранило мирного жителя
В Донецке при обстреле ВСУ ранило мирного жителя - РИА Новости, 16.11.2023
В Донецке при обстреле ВСУ ранило мирного жителя
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:01
2023-11-16T15:01
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Петровского получил ранение мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в четверг выпустили по этому району не менее четырех снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В Донецке при обстреле ВСУ ранило мирного жителя

Мэр Кулемзин: мирный житель ранен при обстреле Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"В результате обстрела Петровского района по улице Петровского получил ранение мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении мэра.
Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в четверг выпустили по этому району не менее четырех снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 ноября, 15:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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