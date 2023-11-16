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В Донецке при обстреле ВСУ ранило мирного жителя

В Донецке при обстреле ВСУ ранило мирного жителя - РИА Новости, 16.11.2023

В Донецке при обстреле ВСУ ранило мирного жителя

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:01

2023-11-16T15:01

2023-11-16T15:01

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Петровского получил ранение мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в четверг выпустили по этому району не менее четырех снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины