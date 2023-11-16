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В Астрахани обрушилась часть дома
В Астрахани обрушилась часть дома - РИА Новости, 16.11.2023
В Астрахани обрушилась часть дома
Обрушение части дома произошло в Астрахани на Привокзальной площади, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:08
2023-11-16T18:08
2023-11-16T18:49
астрахань
происшествия
игорь бабушкин
обрушение дома в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости. Обрушение части дома произошло в Астрахани на Привокзальной площади, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.Губернатор уточнил, что оперативные службы уже работают на месте происшествия. Также уточняется, что по поручению губернатора создан оперативный штаб.По словам очевидцев, обрушилась часть жилого дома. Информация о пострадавших и причины происшествия уточняются.
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-16T18:08
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астрахань, происшествия, игорь бабушкин, обрушение дома в астрахани
Астрахань, Происшествия, Игорь Бабушкин, Обрушение дома в Астрахани
В Астрахани обрушилась часть дома
Бабушкин: в Астрахани на Привокзальной площади обрушилась часть дома