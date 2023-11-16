https://ria.ru/20231116/dom-1909904216.html

В Астрахани обрушилась часть дома

В Астрахани обрушилась часть дома - РИА Новости, 16.11.2023

В Астрахани обрушилась часть дома

Обрушение части дома произошло в Астрахани на Привокзальной площади, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:08

2023-11-16T18:08

2023-11-16T18:49

астрахань

происшествия

игорь бабушкин

обрушение дома в астрахани

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости. Обрушение части дома произошло в Астрахани на Привокзальной площади, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.Губернатор уточнил, что оперативные службы уже работают на месте происшествия. Также уточняется, что по поручению губернатора создан оперативный штаб.По словам очевидцев, обрушилась часть жилого дома. Информация о пострадавших и причины происшествия уточняются.

https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809218806.html

астрахань

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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани 2023-11-16T18:08 true PT1M17S

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астрахань, происшествия, игорь бабушкин, обрушение дома в астрахани