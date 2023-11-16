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Более 560 миллиардов рублей выделят на социально-культурную сферу в МО

Более 560 миллиардов рублей выделят на социально-культурную сферу в МО - РИА Новости, 16.11.2023

Более 560 миллиардов рублей выделят на социально-культурную сферу в МО

В 2024 году в Московской области расходы бюджета на социальную и культурную сферы составят 561 миллиард рублей. Это на 9% выше по сравнению с нынешним годом,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T19:24

2023-11-16T19:24

2023-11-16T19:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В 2024 году в Московской области расходы бюджета на социальную и культурную сферы составят 561 миллиард рублей. Это на 9% выше по сравнению с нынешним годом, сообщил телеканал "360".Наибольший объем предусмотрен на такие госпрограммы, как "Строительство объектов социальной инфраструктуры", "Социальная защита населения Московской области", "Здравоохранение Подмосковья" и "Образование Подмосковья".Кроме того, предусмотрено выделение средств на физическую культуру, соцвыплаты, образование и здравоохранение. Около семи миллиардов направят на закупку 77 машин скорой помощи и 138 единиц тяжелого медоборудования. Еще 18 миллиардов пойдет на льготное лекарственное обеспечение. Свыше 140 миллиардов рублей уйдет на содержание около 1,4 тысячи образовательных организаций, а 82 миллиарда рублей – на соцвыплаты.Уточняется, что при планировании расходов на следующий год на возведение объектов социальной инфраструктуры заложено 85 миллиардов рублей.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)