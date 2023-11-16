Более 560 миллиардов рублей выделят на социально-культурную сферу в МО
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В 2024 году в Московской области расходы бюджета на социальную и культурную сферы составят 561 миллиард рублей. Это на 9% выше по сравнению с нынешним годом, сообщил телеканал "360".
Наибольший объем предусмотрен на такие госпрограммы, как "Строительство объектов социальной инфраструктуры", "Социальная защита населения Московской области", "Здравоохранение Подмосковья" и "Образование Подмосковья".
Кроме того, предусмотрено выделение средств на физическую культуру, соцвыплаты, образование и здравоохранение. Около семи миллиардов направят на закупку 77 машин скорой помощи и 138 единиц тяжелого медоборудования. Еще 18 миллиардов пойдет на льготное лекарственное обеспечение. Свыше 140 миллиардов рублей уйдет на содержание около 1,4 тысячи образовательных организаций, а 82 миллиарда рублей – на соцвыплаты.
Уточняется, что при планировании расходов на следующий год на возведение объектов социальной инфраструктуры заложено 85 миллиардов рублей.
Наибольший объем предусмотрен на такие госпрограммы, как "Строительство объектов социальной инфраструктуры", "Социальная защита населения Московской области", "Здравоохранение Подмосковья" и "Образование Подмосковья".
Кроме того, предусмотрено выделение средств на физическую культуру, соцвыплаты, образование и здравоохранение. Около семи миллиардов направят на закупку 77 машин скорой помощи и 138 единиц тяжелого медоборудования. Еще 18 миллиардов пойдет на льготное лекарственное обеспечение. Свыше 140 миллиардов рублей уйдет на содержание около 1,4 тысячи образовательных организаций, а 82 миллиарда рублей – на соцвыплаты.
Уточняется, что при планировании расходов на следующий год на возведение объектов социальной инфраструктуры заложено 85 миллиардов рублей.