https://ria.ru/20231116/bolnitsa-1909967424.html
Индонезийская больница в секторе Газа полностью прекратила работу
Индонезийская больница в секторе Газа полностью прекратила работу - РИА Новости, 16.11.2023
Индонезийская больница в секторе Газа полностью прекратила работу
Индонезийская больница в секторе Газа полностью прекратила работу, заявил директор медучреждения Атеф аль-Кахлют телеканалу Al Ghad. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T22:14
2023-11-16T22:14
2023-11-16T22:20
в мире
израиль
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
восточный иерусалим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909383437_0:91:3070:1818_1920x0_80_0_0_ce4775636a81924571a0c8818b698d6d.jpg
КАИР, 16 ноя - РИА Новости. Индонезийская больница в секторе Газа полностью прекратила работу, заявил директор медучреждения Атеф аль-Кахлют телеканалу Al Ghad. "Больница полностью вышла из строя", - сказал он. По данным СМИ, причиной прекращения работы медучреждения стали израильская блокада и отсутствие топлива. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html
https://ria.ru/20231116/pekarnya-1909936637.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
израиль
восточный иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909383437_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_4daa867a0201dbc0f966cc502ce36306.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Восточный Иерусалим
Индонезийская больница в секторе Газа полностью прекратила работу
Директор: Индонезийская больница в Газе вышла из строя и прекратила работу
КАИР, 16 ноя - РИА Новости.
Индонезийская больница в секторе Газа полностью прекратила работу, заявил директор медучреждения Атеф аль-Кахлют телеканалу Al Ghad
.
"Больница полностью вышла из строя", - сказал он.
"Последствия непредсказуемы". Чем обернется уничтожение больницы в Газе
По данным СМИ, причиной прекращения работы медучреждения стали израильская блокада и отсутствие топлива.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последняя пекарня ВПП ООН прекратила работу в секторе Газа
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Забыли про законы ведения войны? Так вам напомнят