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Площадь Ленина благоустроят в подмосковном Краснознаменске в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2023
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Новости Подмосковья
 
20:09 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/blagoustroystvo-1909947818.html
Площадь Ленина благоустроят в подмосковном Краснознаменске в 2024 году
Площадь Ленина благоустроят в подмосковном Краснознаменске в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2023
Площадь Ленина благоустроят в подмосковном Краснознаменске в 2024 году
В городском округе Краснознаменск Московской области на следующий год запланировано благоустройству площади В. И. Ленина, на ней проходят основные массовые... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:09
2023-11-16T20:09
новости подмосковья
краснознаменск
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В городском округе Краснознаменск Московской области на следующий год запланировано благоустройству площади В. И. Ленина, на ней проходят основные массовые мероприятия, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья. "Ранее мы уже выполнили первый этап благоустройства, завершив работы на территории сквера с различными активностями и набережной пруда. В следующем году мы приступим к реализации второго этапа проекта и облагородим площадь им. Ленина", — приводят пресс-служба слова министра благоустройства региона Михаил Хайкина. В сообщении отмечается, что территория под благоустройство расположена в центральной части города и представляет собой площадь перед Домом Офицеров с памятником Ленину. По данным пресс-службы, там планируют разместить арт-объект в виде больших металлических букв "КРАСНОЗНАМЕНСК" с вечерней подсветкой. Также будет обновлено освещение на всей территории и создан современный комплекс городской навигации.
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краснознаменск
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краснознаменск, московская область (подмосковье), михаил хайкин, россия
Новости Подмосковья, Краснознаменск, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин, Россия

Площадь Ленина благоустроят в подмосковном Краснознаменске в 2024 году

CC BY 4.0 / Министерство благоустройства Московской области / Краснознаменск
Краснознаменск - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
CC BY 4.0 / Министерство благоустройства Московской области /
Краснознаменск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В городском округе Краснознаменск Московской области на следующий год запланировано благоустройству площади В. И. Ленина, на ней проходят основные массовые мероприятия, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.
"Ранее мы уже выполнили первый этап благоустройства, завершив работы на территории сквера с различными активностями и набережной пруда. В следующем году мы приступим к реализации второго этапа проекта и облагородим площадь им. Ленина", — приводят пресс-служба слова министра благоустройства региона Михаил Хайкина.
В сообщении отмечается, что территория под благоустройство расположена в центральной части города и представляет собой площадь перед Домом Офицеров с памятником Ленину.
По данным пресс-службы, там планируют разместить арт-объект в виде больших металлических букв "КРАСНОЗНАМЕНСК" с вечерней подсветкой. Также будет обновлено освещение на всей территории и создан современный комплекс городской навигации.
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Новости ПодмосковьяКраснознаменскМосковская область (Подмосковье)Михаил ХайкинРоссия
 
 
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