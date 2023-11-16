https://ria.ru/20231116/biznes-navyki-1909906630.html

РЭЦ представил пособия по улучшению бизнес-навыков и выходу на экспорт

РЭЦ представил пособия по улучшению бизнес-навыков и выходу на экспорт - РИА Новости, 16.11.2023

РЭЦ представил пособия по улучшению бизнес-навыков и выходу на экспорт

Школа экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) представляет учебные пособия на платформе "Мой экспорт", которые помогут предпринимателям и... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:16

2023-11-16T18:16

2023-11-16T18:16

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

бизнес

экономика

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) представляет учебные пособия на платформе "Мой экспорт", которые помогут предпринимателям и компаниям разобраться в сложных процессах экспорта и улучшить свои навыки в этой области, сообщает РЭЦ."Эти пособия представляют собой ценный инструмент для тех, кто хочет успешно развивать свой бизнес за рубежом. Всего на данный момент экспортерам доступно 17 учебных пособий от Школы экспорта. Материалы, представленные в пособиях, регулярно актуализируются, чтобы соответствовать изменениям во внешнеэкономической ситуации, поэтому востребованы среди экспортирующих предпринимателей. Так, с 2016 года пособия скачали более 25 тысяч раз", - говорится в сообщении.Школа экспорта РЭЦ является провайдером образовательной поддержки для экспортеров в рамках Группы РЭЦ и специализируется на обучении предпринимателей и специалистов в области внешнеторговой деятельности. Она предлагает широкий спектр образовательных программ, которые охватывают все аспекты международной торговли, начиная от основ и заканчивая продвинутыми стратегиями.Учебные пособия, представленные Школой экспорта, рассказывают о том, как подготовиться к выходу на зарубежные рынки, какие документы необходимо собрать для экспорта товаров и услуг, как проводить маркетинговые исследования для определения потенциальных рынков, а также какие инструменты использовать для продвижения продукции за рубежом.Пособия разработаны ведущими специалистами в области экспорта и торговли, которые имеют богатый опыт работы с международными рынками. Они содержат практические советы, примеры успешных кейсов и шаблоны документов, которые помогут предпринимателям и компаниям легко освоить новую информацию и применить ее на практике.Учебные пособия Школы экспорта доступны онлайн, что делает их еще более удобными для использования. Пользователи могут просмотреть нужные материалы в любое удобное время и изучать их в своем темпе."Учебные пособия станут незаменимым помощником для всех, кто хочет успешно развивать свой бизнес за рубежом и улучшить свои навыки в области экспорта. Они помогут предпринимателям избежать ошибок и неудач, а также повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке", - рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.

https://ria.ru/20231116/podderzhka_eksporta-1909812512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), экспорт, бизнес, экономика