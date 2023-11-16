https://ria.ru/20231116/biznes-1909797730.html
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с представителями крупного бизнеса
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с представителями крупного бизнеса - РИА Новости, 16.11.2023
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с представителями крупного бизнеса
Президент России Владимир Путин накануне встречался с представителями крупного бизнеса, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:27
2023-11-16T12:27
2023-11-16T12:37
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне встречался с представителями крупного бизнеса, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности экономики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, вчера состоялась встреча у президента с представителями крупного бизнеса. Обстоятельный разговор был. Ряд вопросов был сформулирован по линии РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей - ред.). Были разные выступления, и бизнес выступал, и представители экономического блока правительства выступали. Собственно, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики, по созданию более чем конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода сюда компаний", – сказал Песков.Также Песков сообщил, что Путин на встрече с бизнесом обсудил завершение процесса перевода компаний в российскую юрисдикцию."Подавляющее большинство предпринимателей, которые принимали участие (во встрече – ред.), так или иначе сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом. И сейчас активно идет процесс перевода бизнеса в российскую юрисдикцию, используя все доступные механизмы для этого. С тем, чтобы этот процесс был абсолютно совершенным, чтобы бизнес не сталкивался с проблемами, и с тем, чтобы бизнес переводил сюда свои компании, открывал новые рабочие места, создавал новые предприятия, складывал зарабатываемые деньги здесь, у себя на родине. Об этом шла речь во многом со стороны бизнеса", - сказал Песков.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с представителями крупного бизнеса
Песков: Путин на встрече с бизнесом обсудил инвестпривлекательность экономики
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне встречался с представителями крупного бизнеса, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности экономики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, вчера состоялась встреча у президента с представителями крупного бизнеса. Обстоятельный разговор был. Ряд вопросов был сформулирован по линии РСПП
(Российского союза промышленников и предпринимателей - ред.). Были разные выступления, и бизнес выступал, и представители экономического блока правительства выступали. Собственно, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики, по созданию более чем конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода сюда компаний", – сказал Песков.
Также Песков сообщил, что Путин на встрече с бизнесом обсудил завершение процесса перевода компаний в российскую юрисдикцию.
"Подавляющее большинство предпринимателей, которые принимали участие (во встрече – ред.), так или иначе сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом. И сейчас активно идет процесс перевода бизнеса в российскую юрисдикцию, используя все доступные механизмы для этого. С тем, чтобы этот процесс был абсолютно совершенным, чтобы бизнес не сталкивался с проблемами, и с тем, чтобы бизнес переводил сюда свои компании, открывал новые рабочие места, создавал новые предприятия, складывал зарабатываемые деньги здесь, у себя на родине. Об этом шла речь во многом со стороны бизнеса", - сказал Песков.
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