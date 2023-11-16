Эксперты рассказали, насколько вырастут цены в санаториях Белоруссии
Эксперты сообщили, на сколько вырастут цены в санаториях Белоруссии в 2024 году
© Фото предоставлено "Альфа Радон" Частный санаторий "Альфа Родон" в Белоруссии
© Фото предоставлено "Альфа Радон"
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в санаториях Белоруссии в 2024 году, сообщает АТОР.
В Белоруссии на новый год уже занято около 80 процентов номеров. Участников рынка это не удивляет: спрос на путевки в соседнюю республику превышает допандемийные показатели примерно на 20 процентов.
Интерес к санаторному отдыху за год удвоился, подсчитали в национальном туроператоре "Алеан". Пик продаж на январские каникулы пришелся на сентябрь и октябрь, рассказали в туроператоре "Дельфин". Причем наиболее востребованы дорогие здравницы. В отелях Минска тоже почти не осталось свободных мест, сообщает Fun&Sun.
"Главная причина такой популярности соседней страны – в удобной логистике. Попасть туда можно не только на самолете, но и довольно быстро на поезде или автомобиле", – пояснили в компании. Кроме того, для въезда в Белоруссию не нужны виза и загранпаспорт, а в самой стране магазинах и кафе принимают российские банковские карты "Мир".
Здравницы уже представили цены на следующий год. Стоимость отдыха в белорусских санаториях увеличивается на десять, а то и 15 процентов, сказали в "Интуристе". Так, недельный визит в начале февраля с перелетом из Москвы в санаторий "Рассвет-Любань" с питанием по системе полный пансион обойдется в 54 тысячи рублей на двоих. Аналогичный тур в "Альфа Радон" будет стоить 126 тысяч рублей.
Туроператоры рекомендуют бронировать путевки за два-четыре месяца до даты заезда. В самые востребованные объекты, например, здравницы Управления делами Президента ("Юность", "Боровое", "Приозерный", "Сосны") это лучше делать еще раньше – месяцев за шесть.