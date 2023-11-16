https://ria.ru/20231116/belorussiya-1909658548.html

Эксперты рассказали, насколько вырастут цены в санаториях Белоруссии

Эксперты рассказали, насколько вырастут цены в санаториях Белоруссии - РИА Новости, 16.11.2023

Эксперты рассказали, насколько вырастут цены в санаториях Белоруссии

Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в санаториях Белоруссии в 2024 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T02:16

2023-11-16T02:16

2023-11-16T02:16

туризм

новости - туризм

белоруссия

минск

москва

ассоциация туроператоров россии (атор)

интурист

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149805/08/1498050859_0:45:641:405_1920x0_80_0_0_77e02d4c861dfbc0792232700b6e030d.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в санаториях Белоруссии в 2024 году, сообщает АТОР. В Белоруссии на новый год уже занято около 80 процентов номеров. Участников рынка это не удивляет: спрос на путевки в соседнюю республику превышает допандемийные показатели примерно на 20 процентов. Интерес к санаторному отдыху за год удвоился, подсчитали в национальном туроператоре "Алеан". Пик продаж на январские каникулы пришелся на сентябрь и октябрь, рассказали в туроператоре "Дельфин". Причем наиболее востребованы дорогие здравницы. В отелях Минска тоже почти не осталось свободных мест, сообщает Fun&Sun. "Главная причина такой популярности соседней страны – в удобной логистике. Попасть туда можно не только на самолете, но и довольно быстро на поезде или автомобиле", – пояснили в компании. Кроме того, для въезда в Белоруссию не нужны виза и загранпаспорт, а в самой стране магазинах и кафе принимают российские банковские карты "Мир". Здравницы уже представили цены на следующий год. Стоимость отдыха в белорусских санаториях увеличивается на десять, а то и 15 процентов, сказали в "Интуристе". Так, недельный визит в начале февраля с перелетом из Москвы в санаторий "Рассвет-Любань" с питанием по системе полный пансион обойдется в 54 тысячи рублей на двоих. Аналогичный тур в "Альфа Радон" будет стоить 126 тысяч рублей. Туроператоры рекомендуют бронировать путевки за два-четыре месяца до даты заезда. В самые востребованные объекты, например, здравницы Управления делами Президента ("Юность", "Боровое", "Приозерный", "Сосны") это лучше делать еще раньше – месяцев за шесть.

https://ria.ru/20231115/egipet-1909615524.html

белоруссия

минск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, белоруссия, минск, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, туризм