https://ria.ru/20231116/bayden-1909736423.html

Байден в сопровождении десятков машин вернулся в отель

Байден в сопровождении десятков машин вернулся в отель - РИА Новости, 16.11.2023

Байден в сопровождении десятков машин вернулся в отель

Президент США Джо Байден вернулся в гостиницу Fairmont Hotel в Сан-Франциско, где он остановился на время проживания в городе на период саммита АТЭС, передает... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:00

2023-11-16T07:00

2023-11-16T07:00

в мире

сан-франциско

калифорния

джо байден

саммит атэс

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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден вернулся в гостиницу Fairmont Hotel в Сан-Франциско, где он остановился на время проживания в городе на период саммита АТЭС, передает корреспондент РИА Новости. Автоколонна с американским президентом в лимузине, состоявшая из десятков автомобилей и мотоциклов охраны и сопровождения, проследовала через одну из центральных улиц города Маркет Стрит. Полицейские перегородили движение по улице не менее чем за полчаса до приезда Байдена, а перед появлением американского лидера и вовсе выстроились "живым щитом" по маршруту следования. Из-за проезда автоколонны в центре Сан-Франциско оказалось заблокировано движение наземного транспорта. Многие жители жаловались на связанные с визитом Байдена трудности. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231116/bayden-1909732053.html

сан-франциско

калифорния

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в мире, сан-франциско, калифорния, джо байден, саммит атэс