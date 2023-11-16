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Байден в сопровождении десятков машин вернулся в отель - РИА Новости, 16.11.2023
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07:00 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/bayden-1909736423.html
Байден в сопровождении десятков машин вернулся в отель
Байден в сопровождении десятков машин вернулся в отель - РИА Новости, 16.11.2023
Байден в сопровождении десятков машин вернулся в отель
Президент США Джо Байден вернулся в гостиницу Fairmont Hotel в Сан-Франциско, где он остановился на время проживания в городе на период саммита АТЭС, передает... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T07:00
2023-11-16T07:00
в мире
сан-франциско
калифорния
джо байден
саммит атэс
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден вернулся в гостиницу Fairmont Hotel в Сан-Франциско, где он остановился на время проживания в городе на период саммита АТЭС, передает корреспондент РИА Новости. Автоколонна с американским президентом в лимузине, состоявшая из десятков автомобилей и мотоциклов охраны и сопровождения, проследовала через одну из центральных улиц города Маркет Стрит. Полицейские перегородили движение по улице не менее чем за полчаса до приезда Байдена, а перед появлением американского лидера и вовсе выстроились "живым щитом" по маршруту следования. Из-за проезда автоколонны в центре Сан-Франциско оказалось заблокировано движение наземного транспорта. Многие жители жаловались на связанные с визитом Байдена трудности. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20231116/bayden-1909732053.html
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в мире, сан-франциско, калифорния, джо байден, саммит атэс
В мире, Сан-Франциско, Калифорния, Джо Байден, Саммит АТЭС
Байден в сопровождении десятков машин вернулся в отель

Байден в сопровождении десятков машин вернулся в отель после переговоров

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден вернулся в гостиницу Fairmont Hotel в Сан-Франциско, где он остановился на время проживания в городе на период саммита АТЭС, передает корреспондент РИА Новости.
Автоколонна с американским президентом в лимузине, состоявшая из десятков автомобилей и мотоциклов охраны и сопровождения, проследовала через одну из центральных улиц города Маркет Стрит.
Полицейские перегородили движение по улице не менее чем за полчаса до приезда Байдена, а перед появлением американского лидера и вовсе выстроились "живым щитом" по маршруту следования.
Из-за проезда автоколонны в центре Сан-Франциско оказалось заблокировано движение наземного транспорта. Многие жители жаловались на связанные с визитом Байдена трудности.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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Вчера, 05:32
 
В миреСан-ФранцискоКалифорнияДжо БайденСаммит АТЭС
 
 
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