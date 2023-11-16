https://ria.ru/20231116/bayden-1909732053.html

Байден рассказал, что обсудил с Си Цзиньпином

Байден рассказал, что обсудил с Си Цзиньпином - РИА Новости, 16.11.2023

Байден рассказал, что обсудил с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден сообщил, что обсудил с председателем КНР "спектр региональных и мировых проблем", в том числе действия России на Украине и конфликт на... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T05:32

2023-11-16T05:32

2023-11-16T10:20

в мире

китай

сша

россия

джо байден

си цзиньпин

нэнси пелоси

саммит атэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909764048_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_adbf3028ddf07cd512d99f79f4ee7698.jpg

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что обсудил с председателем КНР "спектр региональных и мировых проблем", в том числе действия России на Украине и конфликт на Ближнем Востоке. "Председатель Си и я коснулись широкого спектра региональных и мировых проблем", - сказал президент США по итогам переговоров с лидером КНР на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Среди обсуждавшихся тем - спецоперация России на Украине, а также обострение палестино-израильского конфликта. Байден сообщил, что также были затронуты вопросы прав человека, задержанных китайскими властями американцев и действий Китая в Южно-Китайском море. "Я передал им имена тех, кого мы считаем незаконно задержанными", - сообщил Байден, подчеркнув и повторив дважды, что "договоренности об этом достигнуто не было". Президент США также отметил, что в ходе переговоров поднималась тема "мира и стабильности в Тайваньском проливе", а также поднимались вопросы давления на китайским бизнес со стороны властей Китая. Вместе с тем, Байден отметил, что "приветствует позитивные шаги, достигнутые сегодня". "Важно, чтобы мир увидел, что мы сегодня реализуем лучшие традиции американской дипломатии - мы ведем переговоры с нашими конкурентами", - сказал президент США. Ранее сегодня председатель КНР назвал отношения КНР и США "самыми важными" в мире. Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско стали давно ожидаемой встречей лидеров двух стран и первой в 2023 году. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном практически были сведены к нулю. Кризис в отношениях настал после визита на Тайвань, вопреки протестам КНР, тогдашней спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Проблемы усугубились после обнаружения в воздушном пространстве США китайского аэростата, который Вашингтон счел разведывательным. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран.

https://ria.ru/20231116/kitay-1909731433.html

https://ria.ru/20231116/ssha-1909730656.html

китай

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, россия, джо байден, си цзиньпин, нэнси пелоси, саммит атэс