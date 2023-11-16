https://ria.ru/20231116/bayden-1909732053.html
Байден рассказал, что обсудил с Си Цзиньпином
Байден рассказал, что обсудил с Си Цзиньпином - РИА Новости, 16.11.2023
Байден рассказал, что обсудил с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден сообщил, что обсудил с председателем КНР "спектр региональных и мировых проблем", в том числе действия России на Украине и конфликт на... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T05:32
2023-11-16T05:32
2023-11-16T10:20
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что обсудил с председателем КНР "спектр региональных и мировых проблем", в том числе действия России на Украине и конфликт на Ближнем Востоке. "Председатель Си и я коснулись широкого спектра региональных и мировых проблем", - сказал президент США по итогам переговоров с лидером КНР на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Среди обсуждавшихся тем - спецоперация России на Украине, а также обострение палестино-израильского конфликта. Байден сообщил, что также были затронуты вопросы прав человека, задержанных китайскими властями американцев и действий Китая в Южно-Китайском море. "Я передал им имена тех, кого мы считаем незаконно задержанными", - сообщил Байден, подчеркнув и повторив дважды, что "договоренности об этом достигнуто не было". Президент США также отметил, что в ходе переговоров поднималась тема "мира и стабильности в Тайваньском проливе", а также поднимались вопросы давления на китайским бизнес со стороны властей Китая. Вместе с тем, Байден отметил, что "приветствует позитивные шаги, достигнутые сегодня". "Важно, чтобы мир увидел, что мы сегодня реализуем лучшие традиции американской дипломатии - мы ведем переговоры с нашими конкурентами", - сказал президент США. Ранее сегодня председатель КНР назвал отношения КНР и США "самыми важными" в мире. Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско стали давно ожидаемой встречей лидеров двух стран и первой в 2023 году. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном практически были сведены к нулю. Кризис в отношениях настал после визита на Тайвань, вопреки протестам КНР, тогдашней спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Проблемы усугубились после обнаружения в воздушном пространстве США китайского аэростата, который Вашингтон счел разведывательным. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран.
https://ria.ru/20231116/kitay-1909731433.html
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в мире, китай, сша, россия, джо байден, си цзиньпин, нэнси пелоси, саммит атэс
В мире, Китай, США, Россия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Нэнси Пелоси, Саммит АТЭС
Байден рассказал, что обсудил с Си Цзиньпином
Байден заявил, что обсудил с лидером КНР Россию, Газу и другие "проблемы"
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что обсудил с председателем КНР "спектр региональных и мировых проблем", в том числе действия России на Украине и конфликт на Ближнем Востоке.
«
"Председатель Си и я коснулись широкого спектра региональных и мировых проблем", - сказал президент США по итогам переговоров с лидером КНР на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.
Среди обсуждавшихся тем - спецоперация России на Украине, а также обострение палестино-израильского конфликта. Байден сообщил, что также были затронуты вопросы прав человека, задержанных китайскими властями американцев и действий Китая в Южно-Китайском море
.
"Я передал им имена тех, кого мы считаем незаконно задержанными", - сообщил Байден, подчеркнув и повторив дважды, что "договоренности об этом достигнуто не было".
Президент США также отметил, что в ходе переговоров поднималась тема "мира и стабильности в Тайваньском проливе", а также поднимались вопросы давления на китайским бизнес со стороны властей Китая.
Си Цзиньпин озвучил основы китайско-американских отношений
Вместе с тем, Байден отметил, что "приветствует позитивные шаги, достигнутые сегодня". "Важно, чтобы мир увидел, что мы сегодня реализуем лучшие традиции американской дипломатии - мы ведем переговоры с нашими конкурентами", - сказал президент США.
Ранее сегодня председатель КНР назвал отношения КНР и США "самыми важными" в мире.
Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско стали давно ожидаемой встречей лидеров двух стран и первой в 2023 году. Последние полтора года контакты между Пекином
и Вашингтоном практически были сведены к нулю. Кризис в отношениях настал после визита на Тайвань
, вопреки протестам КНР, тогдашней спикера палаты представителей Нэнси Пелоси
. Проблемы усугубились после обнаружения в воздушном пространстве США китайского аэростата, который Вашингтон счел разведывательным. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран.
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