https://ria.ru/20231116/bayden-1909729509.html

Байден назвал встречу с Си Цзиньпином продуктивной

Байден назвал встречу с Си Цзиньпином продуктивной - РИА Новости, 16.11.2023

Байден назвал встречу с Си Цзиньпином продуктивной

Президент США назвал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продуктивными, отметил "некоторый прогресс". РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:43

2023-11-16T04:43

2023-11-16T11:33

в мире

китай

сша

си цзиньпин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США назвал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продуктивными, отметил "некоторый прогресс". "Я считаю, что мы достигли некоторого прогресса", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР. Он отметил, что прошедшая встреча, которая продолжалась несколько часов, стала "одной из самых конструктивных и продуктивных, которые мы имели ранее".

https://ria.ru/20231116/bayden-1909729366.html

китай

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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден