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Байден назвал встречу с Си Цзиньпином продуктивной - РИА Новости, 16.11.2023
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04:43 16.11.2023 (обновлено: 11:33 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/bayden-1909729509.html
Байден назвал встречу с Си Цзиньпином продуктивной
Байден назвал встречу с Си Цзиньпином продуктивной - РИА Новости, 16.11.2023
Байден назвал встречу с Си Цзиньпином продуктивной
Президент США назвал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продуктивными, отметил "некоторый прогресс". РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:43
2023-11-16T11:33
в мире
китай
сша
си цзиньпин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США назвал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продуктивными, отметил "некоторый прогресс". "Я считаю, что мы достигли некоторого прогресса", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР. Он отметил, что прошедшая встреча, которая продолжалась несколько часов, стала "одной из самых конструктивных и продуктивных, которые мы имели ранее".
https://ria.ru/20231116/bayden-1909729366.html
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден
Байден назвал встречу с Си Цзиньпином продуктивной

Байден заявил, что провел с Си Цзиньпином одну из самых продуктивных встреч

© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США назвал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продуктивными, отметил "некоторый прогресс".
"Я считаю, что мы достигли некоторого прогресса", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР. Он отметил, что прошедшая встреча, которая продолжалась несколько часов, стала "одной из самых конструктивных и продуктивных, которые мы имели ранее".
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Байден заявил о возобновлении контактов с Китаем по военной линии
Вчера, 04:42
 
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