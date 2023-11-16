Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на Новый год - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
03:22 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/bakhreyn-1909660647.html
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на Новый год - РИА Новости, 16.11.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на Новый год
Туроператоры рассказали о спросе россиян на поездки в Бахрейн и определили, сколько стоит отдых в этой ближневосточной стране в январские каникулы, сообщает... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T03:22
2023-11-16T03:22
туризм
новости - туризм
бахрейн
россия
юго-восточная азия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152631/00/1526310013_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_d57206c3fd809fc11d7d13e603daa0a5.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали о спросе россиян на поездки в Бахрейн и определили, сколько стоит отдых в этой ближневосточной стране в январские каникулы, сообщает АТОР. Интерес к путешествиям в Бахрейн остался на уровне прошлого года и оказался ниже, чем ожидали участники рынка. Главная причина – уход из России офиса по туризму королевства и недостаточное рекламное продвижения страны. Спрос удается удерживать за счет наличия прямых рейсов. Хотя многие россияне используют их для пересадки при путешествии в Юго-Восточную Азию, отмечают эксперты. Стоимость недельного отдыха в Бахрейне в середине декабря с перелетом и проживанием в "четверке" с завтраками начинается с 153 тысяч рублей на двоих. В новогодние каникулы ценник резко возрастает: при вылете 25 декабря уже придется заплатить от 229 тысяч рублей, а 29 декабря – от 270 тысяч рублей за двоих.
https://ria.ru/20231115/yuar-1908630872.html
бахрейн
россия
юго-восточная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152631/00/1526310013_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_8e1ab5ecc84c59f66a58e9afe3b7c49b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, бахрейн, россия, юго-восточная азия, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год
Туризм, Новости - Туризм, Бахрейн, Россия, Юго-Восточная Азия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на Новый год

АТОР: цена отдыха в Бахрейне в декабре начинается от 153 тысяч рублей на двоих

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкДевушка на пляже в Манаме, Бахрейн
Девушка на пляже в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали о спросе россиян на поездки в Бахрейн и определили, сколько стоит отдых в этой ближневосточной стране в январские каникулы, сообщает АТОР.
Интерес к путешествиям в Бахрейн остался на уровне прошлого года и оказался ниже, чем ожидали участники рынка. Главная причина – уход из России офиса по туризму королевства и недостаточное рекламное продвижения страны.
Спрос удается удерживать за счет наличия прямых рейсов. Хотя многие россияне используют их для пересадки при путешествии в Юго-Восточную Азию, отмечают эксперты.
Стоимость недельного отдыха в Бахрейне в середине декабря с перелетом и проживанием в "четверке" с завтраками начинается с 153 тысяч рублей на двоих. В новогодние каникулы ценник резко возрастает: при вылете 25 декабря уже придется заплатить от 229 тысяч рублей, а 29 декабря – от 270 тысяч рублей за двоих.
Пара смотрит на Кейптаун, ЮАР - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Увидеть Африку и не опьянеть. Почему стоит поехать на отдых в ЮАР
15 ноября, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмБахрейнРоссияЮго-Восточная АзияАссоциация туроператоров России (АТОР)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала