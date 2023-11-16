https://ria.ru/20231116/bakhreyn-1909660647.html
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на Новый год - РИА Новости, 16.11.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на Новый год
Туроператоры рассказали о спросе россиян на поездки в Бахрейн и определили, сколько стоит отдых в этой ближневосточной стране в январские каникулы, сообщает... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T03:22
2023-11-16T03:22
2023-11-16T03:22
туризм
новости - туризм
бахрейн
россия
юго-восточная азия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152631/00/1526310013_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_d57206c3fd809fc11d7d13e603daa0a5.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали о спросе россиян на поездки в Бахрейн и определили, сколько стоит отдых в этой ближневосточной стране в январские каникулы, сообщает АТОР. Интерес к путешествиям в Бахрейн остался на уровне прошлого года и оказался ниже, чем ожидали участники рынка. Главная причина – уход из России офиса по туризму королевства и недостаточное рекламное продвижения страны. Спрос удается удерживать за счет наличия прямых рейсов. Хотя многие россияне используют их для пересадки при путешествии в Юго-Восточную Азию, отмечают эксперты. Стоимость недельного отдыха в Бахрейне в середине декабря с перелетом и проживанием в "четверке" с завтраками начинается с 153 тысяч рублей на двоих. В новогодние каникулы ценник резко возрастает: при вылете 25 декабря уже придется заплатить от 229 тысяч рублей, а 29 декабря – от 270 тысяч рублей за двоих.
https://ria.ru/20231115/yuar-1908630872.html
бахрейн
россия
юго-восточная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152631/00/1526310013_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_8e1ab5ecc84c59f66a58e9afe3b7c49b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, бахрейн, россия, юго-восточная азия, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год
Туризм, Новости - Туризм, Бахрейн, Россия, Юго-Восточная Азия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на Новый год
АТОР: цена отдыха в Бахрейне в декабре начинается от 153 тысяч рублей на двоих