https://ria.ru/20231116/bakhreyn-1909660647.html

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на Новый год

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на Новый год - РИА Новости, 16.11.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на Новый год

Туроператоры рассказали о спросе россиян на поездки в Бахрейн и определили, сколько стоит отдых в этой ближневосточной стране в январские каникулы, сообщает... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T03:22

2023-11-16T03:22

2023-11-16T03:22

туризм

новости - туризм

бахрейн

россия

юго-восточная азия

ассоциация туроператоров россии (атор)

новый год

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали о спросе россиян на поездки в Бахрейн и определили, сколько стоит отдых в этой ближневосточной стране в январские каникулы, сообщает АТОР. Интерес к путешествиям в Бахрейн остался на уровне прошлого года и оказался ниже, чем ожидали участники рынка. Главная причина – уход из России офиса по туризму королевства и недостаточное рекламное продвижения страны. Спрос удается удерживать за счет наличия прямых рейсов. Хотя многие россияне используют их для пересадки при путешествии в Юго-Восточную Азию, отмечают эксперты. Стоимость недельного отдыха в Бахрейне в середине декабря с перелетом и проживанием в "четверке" с завтраками начинается с 153 тысяч рублей на двоих. В новогодние каникулы ценник резко возрастает: при вылете 25 декабря уже придется заплатить от 229 тысяч рублей, а 29 декабря – от 270 тысяч рублей за двоих.

https://ria.ru/20231115/yuar-1908630872.html

бахрейн

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юго-восточная азия

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, бахрейн, россия, юго-восточная азия, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год