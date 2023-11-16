https://ria.ru/20231116/ates-1909729867.html

Оверчук рассказал о негативном эффекте санкций для стран АТЭС

Оверчук рассказал о негативном эффекте санкций для стран АТЭС - РИА Новости, 16.11.2023

Оверчук рассказал о негативном эффекте санкций для стран АТЭС

Санкции негативно влияют на развитие экономик, на уровень жизни людей, которые живут в странах АТЭС, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:47

2023-11-16T04:47

2023-11-16T04:47

сан-франциско

россия

калифорния

алексей оверчук

саммит атэс

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908820758_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_f0d3d9bf7a5f9c7b607254133bf9c663.jpg

САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Санкции негативно влияют на развитие экономик, на уровень жизни людей, которые живут в странах АТЭС, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. "Что касается санкций, то, конечно же, когда перед миром стоят очень сложные глобальные проблемы, какие-либо ограничения или какое-либо сдерживание экономического развития, экономических контактов, несомненно, негативно влияют на развитие экономик, на уровень жизни людей, которые живут в наших странах", - сообщил он. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231116/ates-1909729623.html

сан-франциско

россия

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сан-франциско, россия, калифорния, алексей оверчук, саммит атэс , сша, в мире