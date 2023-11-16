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Оверчук рассказал о негативном эффекте санкций для стран АТЭС - РИА Новости, 16.11.2023
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04:47 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/ates-1909729867.html
Оверчук рассказал о негативном эффекте санкций для стран АТЭС
Оверчук рассказал о негативном эффекте санкций для стран АТЭС - РИА Новости, 16.11.2023
Оверчук рассказал о негативном эффекте санкций для стран АТЭС
Санкции негативно влияют на развитие экономик, на уровень жизни людей, которые живут в странах АТЭС, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:47
2023-11-16T04:47
сан-франциско
россия
калифорния
алексей оверчук
саммит атэс
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Санкции негативно влияют на развитие экономик, на уровень жизни людей, которые живут в странах АТЭС, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. "Что касается санкций, то, конечно же, когда перед миром стоят очень сложные глобальные проблемы, какие-либо ограничения или какое-либо сдерживание экономического развития, экономических контактов, несомненно, негативно влияют на развитие экономик, на уровень жизни людей, которые живут в наших странах", - сообщил он. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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сан-франциско, россия, калифорния, алексей оверчук, саммит атэс , сша, в мире
Сан-Франциско, Россия, Калифорния, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , США, В мире
Оверчук рассказал о негативном эффекте санкций для стран АТЭС

Оверчук: санкции негативно влияют на экономики и уровень жизни в странах АТЭС

© AP Photo / Eric RisbergБаннер с анонсом саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско
Баннер с анонсом саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Баннер с анонсом саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско. Архивное фото
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Санкции негативно влияют на развитие экономик, на уровень жизни людей, которые живут в странах АТЭС, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско.
"Что касается санкций, то, конечно же, когда перед миром стоят очень сложные глобальные проблемы, какие-либо ограничения или какое-либо сдерживание экономического развития, экономических контактов, несомненно, негативно влияют на развитие экономик, на уровень жизни людей, которые живут в наших странах", - сообщил он.
Таблички приветствующие посетителей саммита АТЭС в Сан-Франциско. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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Вчера, 04:45
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
 
Сан-ФранцискоРоссияКалифорнияАлексей ОверчукСаммит АТЭССШАВ мире
 
 
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