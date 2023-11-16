https://ria.ru/20231116/ates-1909729867.html
Оверчук рассказал о негативном эффекте санкций для стран АТЭС
Оверчук рассказал о негативном эффекте санкций для стран АТЭС - РИА Новости, 16.11.2023
Оверчук рассказал о негативном эффекте санкций для стран АТЭС
Санкции негативно влияют на развитие экономик, на уровень жизни людей, которые живут в странах АТЭС, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:47
2023-11-16T04:47
2023-11-16T04:47
сан-франциско
россия
калифорния
алексей оверчук
саммит атэс
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908820758_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_f0d3d9bf7a5f9c7b607254133bf9c663.jpg
САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Санкции негативно влияют на развитие экономик, на уровень жизни людей, которые живут в странах АТЭС, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. "Что касается санкций, то, конечно же, когда перед миром стоят очень сложные глобальные проблемы, какие-либо ограничения или какое-либо сдерживание экономического развития, экономических контактов, несомненно, негативно влияют на развитие экономик, на уровень жизни людей, которые живут в наших странах", - сообщил он. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20231116/ates-1909729623.html
сан-франциско
россия
калифорния
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908820758_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8437523d62d6573da30fd16f9c4e025d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сан-франциско, россия, калифорния, алексей оверчук, саммит атэс , сша, в мире
Сан-Франциско, Россия, Калифорния, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , США, В мире
Оверчук рассказал о негативном эффекте санкций для стран АТЭС
Оверчук: санкции негативно влияют на экономики и уровень жизни в странах АТЭС
САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Санкции негативно влияют на развитие экономик, на уровень жизни людей, которые живут в странах АТЭС, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско.
"Что касается санкций, то, конечно же, когда перед миром стоят очень сложные глобальные проблемы, какие-либо ограничения или какое-либо сдерживание экономического развития, экономических контактов, несомненно, негативно влияют на развитие экономик, на уровень жизни людей, которые живут в наших странах", - сообщил он.
Оверчук рассказал, как будут оценивать итоговое заявление по АТЭС
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния
.