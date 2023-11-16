На Донецком направлении отразили 14 атак ВСУ
МО: на Донецком направлении отразили 14 атак, ВСУ потеряли до 240 военных
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск отразили 14 украинских атак на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны.
"Всего на данном направлении за сутки противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля", — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы поразили американские САУ М109 Paladin и три гаубицы М777, две польские САУ Krab и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".
Купянское направление
Западная группировка отразила три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах сел Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область).
Украинская армия потеряла:
- не менее 110 бойцов;
- танк;
- две БМП;
- американскую гаубицу М777.
Краснолиманское направление
Подразделения группировки "Центр" отбили атаку штурмовиков 12-й бригады полка специального назначения "Азов"* в районе Червоной Дибровы (ЛНР), нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.
Потери противника составили:
- примерно 175 человек убитыми и ранеными;
- два пикапа;
- две гаубицы М777.
Южнодонецкое направление
Группировка "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки и Угледара (ДНР).
Там уничтожены:
- порядка 70 военнослужащих ВСУ;
- две боевые бронемашины;
- два пикапа;
- польская САУ Krab;
- британская гаубица FH70.
Запорожское направление
Российские подразделения, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 116-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Успеновки и Малой Токмачки.
Потери украинской армии составили:
- около 100 бойцов;
- два танка;
- две боевые бронемашины;
- орудие "Гиацинт-Б".
Херсонское направление
В результате огневого поражения в течение суток уничтожено:
- примерно 70 украинских военнослужащих;
- два автомобиля;
- американская САУ М109 Paladin;
- американская гаубица М777;
- гаубица "Мста-Б".
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 132 районах. В окрестностях Димитрово (Запорожская область) удалось уничтожить пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.