https://ria.ru/20231116/ataki-1909827150.html

На Донецком направлении отразили 14 атак ВСУ

На Донецком направлении отразили 14 атак ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023

На Донецком направлении отразили 14 атак ВСУ

За минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск отразили 14 украинских атак на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:11

2023-11-16T14:11

2023-11-16T15:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

сша

клещеевка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск отразили 14 украинских атак на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах сел Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка на территории ДНР."Всего на данном направлении за сутки противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы поразили американские САУ М109 Paladin и три гаубицы М777, две польские САУ Krab и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".Купянское направлениеЗападная группировка отразила три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах сел Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область).Украинская армия потеряла:Краснолиманское направлениеПодразделения группировки "Центр" отбили атаку штурмовиков 12-й бригады полка специального назначения "Азов"* в районе Червоной Дибровы (ЛНР), нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества. Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки и Угледара (ДНР).Там уничтожены:Запорожское направлениеРоссийские подразделения, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 116-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Успеновки и Малой Токмачки.Потери украинской армии составили:Херсонское направлениеВ результате огневого поражения в течение суток уничтожено:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 132 районах. В окрестностях Димитрово (Запорожская область) удалось уничтожить пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Российские истребители сбили украинский МиГ-29. Силы ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM производства США, а также 26 беспилотников.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231115/ukraina-1909681157.html

https://ria.ru/20231115/vsu-1909635420.html

https://ria.ru/20231115/vsu-1909497484.html

россия

сша

клещеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, сша, клещеевка