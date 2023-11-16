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На Донецком направлении отразили 14 атак ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 16.11.2023 (обновлено: 15:09 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/ataki-1909827150.html
На Донецком направлении отразили 14 атак ВСУ
На Донецком направлении отразили 14 атак ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023
На Донецком направлении отразили 14 атак ВСУ
За минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск отразили 14 украинских атак на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:11
2023-11-16T15:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сша
клещеевка
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск отразили 14 украинских атак на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах сел Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка на территории ДНР."Всего на данном направлении за сутки противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы поразили американские САУ М109 Paladin и три гаубицы М777, две польские САУ Krab и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".Купянское направлениеЗападная группировка отразила три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах сел Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область).Украинская армия потеряла:Краснолиманское направлениеПодразделения группировки "Центр" отбили атаку штурмовиков 12-й бригады полка специального назначения "Азов"* в районе Червоной Дибровы (ЛНР), нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества. Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки и Угледара (ДНР).Там уничтожены:Запорожское направлениеРоссийские подразделения, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 116-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Успеновки и Малой Токмачки.Потери украинской армии составили:Херсонское направлениеВ результате огневого поражения в течение суток уничтожено:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 132 районах. В окрестностях Димитрово (Запорожская область) удалось уничтожить пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Российские истребители сбили украинский МиГ-29. Силы ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM производства США, а также 26 беспилотников.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909681157.html
https://ria.ru/20231115/vsu-1909635420.html
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россия
сша
клещеевка
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вооруженные силы украины, россия, сша, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Клещеевка
На Донецком направлении отразили 14 атак ВСУ

МО: на Донецком направлении отразили 14 атак, ВСУ потеряли до 240 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск отразили 14 украинских атак на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны.
Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах сел Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка на территории ДНР.
"Всего на данном направлении за сутки противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля", — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы поразили американские САУ М109 Paladin и три гаубицы М777, две польские САУ Krab и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".
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15 ноября, 19:44

Купянское направление

Западная группировка отразила три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах сел Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область).
Украинская армия потеряла:
  • не менее 110 бойцов;
  • танк;
  • две БМП;
  • американскую гаубицу М777.

Краснолиманское направление

Подразделения группировки "Центр" отбили атаку штурмовиков 12-й бригады полка специального назначения "Азов"* в районе Червоной Дибровы (ЛНР), нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.
Потери противника составили:
  • примерно 175 человек убитыми и ранеными;
  • два пикапа;
  • две гаубицы М777.
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15 ноября, 16:58

Южнодонецкое направление

Группировка "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки и Угледара (ДНР).
Там уничтожены:
  • порядка 70 военнослужащих ВСУ;
  • две боевые бронемашины;
  • два пикапа;
  • польская САУ Krab;
  • британская гаубица FH70.

Запорожское направление

Российские подразделения, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 116-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Успеновки и Малой Токмачки.
Потери украинской армии составили:
  • около 100 бойцов;
  • два танка;
  • две боевые бронемашины;
  • орудие "Гиацинт-Б".
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Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю еще нескольких областей
15 ноября, 03:55

Херсонское направление

В результате огневого поражения в течение суток уничтожено:
  • примерно 70 украинских военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • американская САУ М109 Paladin;
  • американская гаубица М777;
  • гаубица "Мста-Б".
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 132 районах. В окрестностях Димитрово (Запорожская область) удалось уничтожить пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Российские истребители сбили украинский МиГ-29. Силы ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM производства США, а также 26 беспилотников.

* Террористическая организация, запрещенная в России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 ноября, 15:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияСШАКлещеевка
 
 
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