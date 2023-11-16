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Власти и полиция сверяют списки жильцов из обрушившегося дома в Астрахани
Власти и полиция сверяют списки жильцов из обрушившегося дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023
Власти и полиция сверяют списки жильцов из обрушившегося дома в Астрахани
Жилищное управление и полиция сверяют списки жильцов из частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил глава города Олег Полумордвинов. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:06
2023-11-16T20:06
2023-11-16T20:06
происшествия
жилье
астрахань
россия
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение дома в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Жилищное управление и полиция сверяют списки жильцов из частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил глава города Олег Полумордвинов. "Сейчас с жилищным управлением и УВД города сверяем списки жильцов", - написал он в Telegram-канале. Он добавил, что в трех пунктах временного размещения готово все необходимое: горячее питание, вода, постельные принадлежности. Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань , Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным губернатора, одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими безвести.
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происшествия, жилье, астрахань, россия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение дома в астрахани
Происшествия, Жилье, Астрахань, Россия, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение дома в Астрахани
Власти и полиция сверяют списки жильцов из обрушившегося дома в Астрахани
Власти и полиция сверяют списки жильцов из обрушившегося дома в Астрахани