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Власти и полиция сверяют списки жильцов из обрушившегося дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023
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20:06 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/astrakhan-1909947066.html
Власти и полиция сверяют списки жильцов из обрушившегося дома в Астрахани
Власти и полиция сверяют списки жильцов из обрушившегося дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023
Власти и полиция сверяют списки жильцов из обрушившегося дома в Астрахани
Жилищное управление и полиция сверяют списки жильцов из частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил глава города Олег Полумордвинов. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:06
2023-11-16T20:06
происшествия
жилье
астрахань
россия
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение дома в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Жилищное управление и полиция сверяют списки жильцов из частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил глава города Олег Полумордвинов. "Сейчас с жилищным управлением и УВД города сверяем списки жильцов", - написал он в Telegram-канале. Он добавил, что в трех пунктах временного размещения готово все необходимое: горячее питание, вода, постельные принадлежности. Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань , Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным губернатора, одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими безвести.
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астрахань
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происшествия, жилье, астрахань, россия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение дома в астрахани
Происшествия, Жилье, Астрахань, Россия, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение дома в Астрахани
Власти и полиция сверяют списки жильцов из обрушившегося дома в Астрахани

Власти и полиция сверяют списки жильцов из обрушившегося дома в Астрахани

© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской областиСотрудники МЧС РФ у жилого пятиэтажного дома в Астрахани, у которого обрушились два подъезда
Сотрудники МЧС РФ у жилого пятиэтажного дома в Астрахани, у которого обрушились два подъезда - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской области
Сотрудники МЧС РФ у жилого пятиэтажного дома в Астрахани, у которого обрушились два подъезда
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Жилищное управление и полиция сверяют списки жильцов из частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил глава города Олег Полумордвинов.
"Сейчас с жилищным управлением и УВД города сверяем списки жильцов", - написал он в Telegram-канале. Он добавил, что в трех пунктах временного размещения готово все необходимое: горячее питание, вода, постельные принадлежности.
Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань , Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным губернатора, одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими безвести.
Сотрудники МЧС РФ у жилого пятиэтажного дома в Астрахани, у которого обрушились два подъезда. Стоп-кадр видео
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ПроисшествияЖильеАстраханьРоссияАстраханская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение дома в Астрахани
 
 
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